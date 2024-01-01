2022 CUBE Bikes Hyde Base
- Category
- Commuter
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
46 cm / XS
50 cm / S
54 cm / M
58 cm / L
62 cm / XL
Stack
572.9mm
596mm
619.1mm
631.9mm
661.6mm
Reach
392.1mm
394.3mm
396.2mm
399.9mm
399.7mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.51:1
1.56:1
1.58:1
1.66:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
480mm
520mm
560mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
551mm
565mm
580mm
595mm
605mm
Head Tube Angle
69deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Head Tube Length
115mm
135mm
155mm
175mm
200mm
Bottom Bracket Drop
69mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
304mm
303mm
303mm
303mm
303mm
Chainstay Length
470mm
470mm
470mm
470mm
470mm
Chainstay Length Horizontal
464.9mm
464.8mm
464.8mm
464.8mm
464.8mm
Front-Center
642.4mm
642.8mm
642.5mm
652.1mm
663.1mm
Front-Center Horizontal
638.7mm
638.9mm
638.6mm
648.3mm
659.3mm
Wheelbase
1103.6mm
1103.7mm
1103.4mm
1113.1mm
1124.1mm
Fork Offset/Rake
49.6mm
60.1mm
50.5mm
52mm
52.9mm
Trail
90mm
very high
64.9mm
mid/neutral
75.1mm
high
73.5mm
high
72.5mm
high
Mechanical Trail
84mm
61.4mm
71mm
69.5mm
68.6mm
Wheel Flop
30.1mm
20mm
23.1mm
22.6mm
22.3mm
Standover Height
811.7mm
845.7mm
879.4mm
910.4mm
943.1mm
Tire to Pedal Spindle
99.4mm
170 mm cranks
99.8mm
170 mm cranks
99.5mm
170 mm cranks
109.1mm
170 mm cranks
120.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
134mm
170 mm cranks
133mm
170 mm cranks
133mm
170 mm cranks
133mm
170 mm cranks
133mm
170 mm cranks
Base Build
46 cm / XS
50 cm / S
54 cm / M
58 cm / L
62 cm / XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Tire Width Max
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Tire Outer Diameter
746mm
746mm
746mm
746mm
746mm
Bike Length with Tires
1849.6mm
1849.7mm
1849.4mm
1859.1mm
1870.1mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://www.cube.eu/en/2022/bikes/urban-mobility/commuting/hyde/cube-hyde-greenngrey/