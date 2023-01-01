2020 Orbea Avant M40TEAM-D
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
49
51
53
55
57
60
Stack
520mm
535mm
553mm
572mm
595mm
614mm
635mm
Reach
364mm
368mm
372mm
378mm
383mm
390mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.45:1
1.49:1
1.51:1
1.55:1
1.57:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
440mm
470mm
490mm
510mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
508mm
520mm
533mm
547mm
559mm
578mm
592mm
Top Tube Slope
14.8deg
12.9deg
11.4deg
11.2deg
11.4deg
11.1deg
10deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.9deg
72.4deg
72.6deg
72.8deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.75deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
108mm
121mm
138mm
158mm
181mm
200mm
221mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.2mm
408.2mm
408.2mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
Front-Center
574.8mm
575.7mm
585.7mm
588mm
597.9mm
608.9mm
620.8mm
Front-Center Horizontal
569.8mm
570.8mm
580.8mm
583.5mm
593.5mm
604.5mm
616.5mm
Wheelbase
978mm
979mm
989mm
992mm
1002mm
1013mm
1025mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (On-Axis)
380mm
—
—
—
—
—
—
Trail
63.9mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
59.1mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.4mm
57.6mm
55.3mm
57.5mm
56.4mm
55.3mm
54.1mm
Wheel Flop
19.7mm
18.3mm
17.2mm
17.4mm
16.9mm
16.3mm
15.8mm
Standover Height
727.5mm
750mm
771.6mm
793.3mm
814mm
832.4mm
857.3mm
Tire to Pedal Spindle
65.8mm
170 mm cranks
66.7mm
170 mm cranks
76.7mm
170 mm cranks
79mm
170 mm cranks
86.9mm
172 mm cranks
97.9mm
172 mm cranks
106.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
94mm
172 mm cranks
94mm
172 mm cranks
91mm
175 mm cranks
M40TEAM-D Build
47
49
51
53
55
57
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1656mm
1657mm
1667mm
1670mm
1680mm
1691mm
1703mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
172mm
172mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
110mm
120mm
Stem Angle
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to160 cm
160 cm
to166 cm
167 cm
to172 cm
173 cm
to179 cm
180 cm
to185 cm
186 cm
to191 cm
192 cm
to207 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.orbea.com/gb-en/bicycles/road/avant/cat/avant-m40team-d