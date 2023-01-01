2014 Specialized Bicycles Allez Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
490.0
520.0
540.0
560.0
580.0
610.0
Stack
523mm
523mm
547mm
574mm
606mm
631mm
Reach
380mm
385mm
387mm
395mm
402mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.36:1
1.41:1
1.45:1
1.51:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
537mm
548mm
565mm
582mm
600mm
Top Tube Slope
8.9deg
6.8deg
7.3deg
8deg
9.1deg
7.6deg
Head Tube Angle
72.25deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
120mm
145mm
170mm
205mm
230mm
Bottom Bracket Drop
71.5mm
71.5mm
69mm
69mm
67.5mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
262.5mm
262.5mm
265mm
265mm
266.5mm
266.5mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
407mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
401.4mm
404.4mm
Front-Center
576mm
576mm
583mm
591mm
605mm
613mm
Front-Center Horizontal
571.4mm
571.4mm
578.9mm
586.9mm
601.6mm
608.6mm
Wheelbase
970mm
970mm
978mm
986mm
1003mm
1013mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
43mm
43mm
43mm
Trail
59.7mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.8mm
52.7mm
52.7mm
51.9mm
51.9mm
49.1mm
Wheel Flop
17.3mm
15.4mm
15.4mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
Standover Height
741mm
777mm
798mm
816mm
836mm
854mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
76.5mm
172.5 mm cranks
84.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92.5mm
170 mm cranks
92.5mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
Base Build
490.0
520.0
540.0
560.0
580.0
610.0
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1638mm
1638mm
1646mm
1654mm
1671mm
1681mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
420mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/allez-race-c2/p/50452