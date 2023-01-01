2006 Specialized Bicycles Allez Pro
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
62
Seat Tube Length, C-T
390mm
430mm
450mm
470mm
490mm
510mm
530mm
Seat Tube Length, C-TTT
430mm
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
537mm
548mm
565mm
582mm
591mm
605mm
Head Tube Angle
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
120mm
140mm
165mm
190mm
205mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
69mm
69mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
265mm
265mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
407mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
401.3mm
404.3mm
404.3mm
Front-Center
577mm
576mm
583mm
591mm
605mm
604mm
617mm
Front-Center Horizontal
572.5mm
571.5mm
578.9mm
586.9mm
601.7mm
599.7mm
613.7mm
Wheelbase
971mm
970mm
978mm
986mm
1003mm
1004mm
1018mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
58.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
Mechanical Trail
55.4mm
52.7mm
52.7mm
51.9mm
51.9mm
49.1mm
49.1mm
Wheel Flop
16.7mm
15.4mm
15.4mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
13.5mm
Standover Height
711mm
734mm
754mm
776mm
798mm
815mm
832mm
Tire to Pedal Spindle
73mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
76mm
173 mm cranks
84mm
173 mm cranks
96mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
108mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
173 mm cranks
92mm
173 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
Pro Build
50
52
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1639mm
1638mm
1646mm
1654mm
1671mm
1672mm
1686mm
Crank Length
170mm
170mm
173mm
173mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
100mm
110mm
120mm
120mm
120mm
130mm
Source:https://www.specialized.com/pt/en/allez-pro-frameset/p/20857?color=21690-20857