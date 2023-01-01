2022 Radon Bikes R1 Ultegra
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
53
56
58
60
63
Stack
528mm
546mm
562mm
576mm
592mm
611mm
Reach
379mm
384mm
389mm
400mm
409mm
423mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.42:1
1.44:1
1.44:1
1.45:1
1.44:1
Seat Tube Length, Unknown
460mm
495mm
530mm
555mm
575mm
615mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
525mm
540mm
550mm
570mm
590mm
610mm
Top Tube Slope
9.6deg
7.6deg
5.4deg
4.5deg
4.2deg
2.2deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
75deg
75deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
130mm
145mm
160mm
175mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
71mm
71mm
71mm
71mm
71mm
71mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.9mm
408.9mm
408.9mm
408.9mm
408.9mm
408.9mm
Front-Center
587.4mm
589.4mm
595.4mm
610.3mm
619.2mm
639.1mm
Front-Center Horizontal
583.1mm
585.1mm
591.1mm
606.1mm
615.1mm
635.1mm
Wheelbase
992mm
994mm
1000mm
1015mm
1024mm
1044mm
Fork Offset/Rake
44.2mm
44.5mm
45.1mm
44.7mm
44.8mm
45mm
Trail
70mm
high
63.4mm
mid/neutral
59.6mm
mid/neutral
60mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.2mm
60.3mm
56.8mm
57.2mm
54.3mm
54.1mm
Wheel Flop
21.5mm
18.6mm
17.1mm
17.2mm
15.9mm
15.8mm
Standover Height
724.6mm
752.8mm
779.9mm
799.5mm
817mm
847.3mm
Tire to Pedal Spindle
78.4mm
170 mm cranks
77.9mm
172.5 mm cranks
83.9mm
172.5 mm cranks
96.3mm
175 mm cranks
105.2mm
175 mm cranks
125.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
Ultegra Build
50
53
56
58
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1670mm
1672mm
1678mm
1693mm
1702mm
1722mm
Crank Length
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.radon-bikes.de/en/roadbike/alu/r1-disc/r1-ultegra-2022/