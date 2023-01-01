2016 Fuji Bikes SL 2.5
- Category
- Sport Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
XXS(46cm)
XS(49cm)
S(52cm)
M(54cm)
L(56cm)
XL(58cm)
XXL(61cm)
Stack
497mm
499mm
520mm
540mm
559mm
580mm
598mm
Reach
372mm
377mm
378mm
385mm
389mm
403mm
417mm
Stack to Reach Ratio
1.34:1
1.32:1
1.38:1
1.4:1
1.44:1
1.44:1
1.43:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
450mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
505mm
515mm
530mm
545mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
10.8deg
7.5deg
6.6deg
6.6deg
6.5deg
6.5deg
5.2deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
73.75deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
100mm
120mm
135mm
155mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
Front-Center
578.8mm
579.8mm
583.7mm
578.8mm
587.7mm
607.6mm
627.5mm
Front-Center Horizontal
574.8mm
575.8mm
579.8mm
574.8mm
583.8mm
603.8mm
623.8mm
Wheelbase
974mm
975mm
979mm
974mm
983mm
1003mm
1023mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
60.7mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.4mm
54.6mm
54.6mm
55.2mm
55.2mm
55.2mm
55.2mm
Wheel Flop
18.7mm
17.3mm
17.3mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
Standover Height
707mm
718mm
743mm
762mm
782mm
801mm
825mm
Tire to Pedal Spindle
77.8mm
165 mm cranks
73.8mm
170 mm cranks
77.7mm
170 mm cranks
70.3mm
172.5 mm cranks
79.2mm
172.5 mm cranks
96.6mm
175 mm cranks
116.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
165 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
2.5 Build
XXS(46cm)
XS(49cm)
S(52cm)
M(54cm)
L(56cm)
XL(58cm)
XXL(61cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1646mm
1647mm
1651mm
1646mm
1655mm
1675mm
1695mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendSport Touring
Source:https://archive.fujibikes.com/2016/Fuji/sl-25