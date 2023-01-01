2023 Orbea Orca Aero M31 eLTD
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
49
51
53
55
57
60
Stack
496mm
505mm
523mm
542mm
562mm
580mm
606mm
Reach
370mm
376mm
380mm
385mm
391mm
398mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.34:1
1.34:1
1.38:1
1.41:1
1.44:1
1.46:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
459mm
474mm
499mm
524mm
544mm
564mm
589mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
507.6mm
520.8mm
532.9mm
545.5mm
557.5mm
573.1mm
587mm
Top Tube Slope
6.2deg
5.6deg
4.8deg
4.2deg
4.2deg
4.1deg
4.2deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72.2deg
72.8deg
73deg
73.2deg
73.2deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.7deg
73.5deg
73.5deg
73.2deg
73.2deg
Head Tube Length
93.1mm
100.8mm
117.2mm
134.9mm
155.2mm
173.2mm
200.4mm
Bottom Bracket Drop
76mm
76mm
76mm
74mm
74mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
260mm
260mm
260mm
262mm
262mm
262mm
262mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
400.9mm
400.9mm
400.9mm
401.2mm
401.2mm
401.2mm
401.2mm
Front-Center
570.4mm
575.2mm
579mm
579.6mm
589.8mm
600.3mm
614mm
Front-Center Horizontal
565.3mm
570.1mm
573.9mm
574.9mm
585.2mm
595.7mm
609.6mm
Wheelbase
966.2mm
971mm
974.8mm
976.1mm
986.4mm
996.9mm
1010.8mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
Trail
65mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.4mm
58.6mm
54.7mm
56.4mm
55.2mm
54.1mm
54.1mm
Wheel Flop
20mm
18.6mm
16.7mm
16.7mm
16.2mm
15.7mm
15.6mm
Standover Height
717mm
728.5mm
750.1mm
775mm
794mm
811.6mm
835.8mm
Tire to Pedal Spindle
64.4mm
170 mm cranks
69.2mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
73.6mm
170 mm cranks
83.8mm
170 mm cranks
94.3mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
90mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
M31 eLTD Build
47
49
51
53
55
57
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1638.2mm
1643mm
1646.8mm
1648.1mm
1658.4mm
1668.9mm
1682.8mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.orbea.com/gb-en/bicicletas/carretera/orca-aero/cat/orca-aero-m31eltd-pwr-2023#geometry-and-sizes