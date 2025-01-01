2018 Soma Fabrications Juice Base
- Category
- Hardtail Cross-country MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Steel
- Fork
- Aluminum
- Suspension
- 100mm fork travel, 20% sag
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
SM
MD
LG
XL
Stack
595mm
604mm
609mm
614mm
Reach
408mm
434mm
462mm
491mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.39:1
1.32:1
1.25:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
440mm
470mm
500mm
Top Tube Length, Actual C-C
585mm
615mm
645mm
675mm
Top Tube Slope
21.1deg
18.1deg
14.9deg
12deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69deg
69deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
110mm
115mm
120mm
Bottom Bracket Drop
57mm
57mm
57mm
57mm
Bottom Bracket Height
309.9mm
309.9mm
309.9mm
309.9mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Max
460mm
460mm
460mm
460mm
Chainstay Length Horizontal
436.3mm
436.3mm
436.3mm
436.3mm
Chainstay Length Horizontal Max
456.5mm
456.5mm
456.5mm
456.5mm
Front-Center
667mm
696mm
728mm
757mm
Front-Center Horizontal
664.7mm
695.7mm
723.7mm
755.7mm
Wheelbase
1101mm
1132mm
1160mm
1192mm
Wheelbase Max
1121mm
1152mm
1180mm
1212mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
484mm
484mm
484mm
484mm
Trail
86.2mm
very high
86.2mm
very high
86.2mm
very high
86.2mm
very high
Mechanical Trail
80.5mm
80.5mm
80.5mm
80.5mm
Wheel Flop
28.8mm
28.8mm
28.8mm
28.8mm
Standover Height
779mm
798mm
815mm
831mm
Tire to Pedal Spindle
130.1mm
170 mm cranks
159.1mm
170 mm cranks
191.1mm
170 mm cranks
220.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
139.9mm
170 mm cranks
139.9mm
170 mm cranks
139.9mm
170 mm cranks
139.9mm
170 mm cranks
Base Build
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
Tire Width Max
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
733.8mm
733.8mm
733.8mm
733.8mm
Bike Length with Tires
1834.8mm
1865.8mm
1893.8mm
1925.8mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
