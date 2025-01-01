2024 Lynskey Performance Designs GR300 Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
ML
L
XL
Stack
530mm
550mm
570mm
590mm
615mm
635mm
Reach
370mm
375mm
380mm
385mm
390mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.47:1
1.5:1
1.53:1
1.58:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
524mm
538mm
550mm
565mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
11.2deg
11.1deg
10.9deg
10.8deg
11.2deg
11.1deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
70.5deg
70.5deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
126mm
145mm
169mm
193mm
217mm
Bottom Bracket Drop
80mm
77.5mm
77.5mm
75mm
75mm
72.5mm
Bottom Bracket Height
271mm
273.5mm
273.5mm
276mm
276mm
278.5mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
427.6mm
428mm
428mm
428.5mm
428.5mm
428.9mm
Front-Center
595mm
605mm
612mm
625mm
633mm
650mm
Front-Center Horizontal
590.4mm
600mm
608mm
621.5mm
628.5mm
646.1mm
Wheelbase
1018mm
1028mm
1036mm
1050mm
1057mm
1075mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
74.5mm
high
74.5mm
high
71.3mm
high
71.3mm
high
68mm
high
68mm
high
Mechanical Trail
70.1mm
70.1mm
67.2mm
67.2mm
64.3mm
64.3mm
Wheel Flop
24mm
24mm
22.4mm
22.4mm
20.9mm
20.9mm
Standover Height
716mm
737mm
758mm
780mm
800mm
824mm
Tire to Pedal Spindle
74mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
129mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
103.5mm
170 mm cranks
103.5mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
108.5mm
170 mm cranks
Base Build
XS
S
M
ML
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1720mm
1730mm
1738mm
1752mm
1759mm
1777mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 0 in
to5 ft 2 in
5 ft 3 in
to5 ft 5 in
5 ft 6 in
to5 ft 8 in
5 ft 9 in
to5 ft 11 in
6 ft 0 in
to6 ft 2 in
6 ft 3 in
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendAll-road/Gravel
