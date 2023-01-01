2022 Orbea Orca M40
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
49
51
53
55
57
60
Stack
506mm
515mm
533mm
552mm
572mm
590mm
616mm
Reach
370mm
375mm
380mm
385mm
391mm
398mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.37:1
1.4:1
1.43:1
1.46:1
1.48:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
523mm
535mm
548mm
560mm
576mm
590mm
Top Tube Slope
9.6deg
8.3deg
8deg
7.8deg
7.8deg
7.5deg
7.1deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72.2deg
72.8deg
73deg
73.2deg
73.2deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.7deg
73.5deg
73.5deg
73.2deg
73.2deg
Head Tube Length
105mm
113mm
120mm
148mm
168mm
186mm
213mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
267mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
401.6mm
401.6mm
401.6mm
402mm
402mm
402mm
402mm
Front-Center
574.9mm
578.9mm
582.9mm
583.3mm
593.2mm
604.1mm
618mm
Front-Center Horizontal
570.4mm
574.4mm
578.4mm
579.1mm
589.1mm
600.1mm
614.1mm
Wheelbase
972mm
976mm
980mm
981mm
991mm
1002mm
1016mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (On-Axis)
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
Trail
66mm
high
62.8mm
mid/neutral
58.4mm
mid/neutral
59.9mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
57.4mm
mid/neutral
57.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.4mm
59.6mm
55.6mm
57.3mm
56.1mm
55mm
55mm
Wheel Flop
20.3mm
18.9mm
17mm
16.9mm
16.4mm
15.9mm
15.9mm
Standover Height
788mm
804mm
824mm
843mm
863mm
882mm
910mm
Tire to Pedal Spindle
65.9mm
170 mm cranks
69.9mm
170 mm cranks
73.9mm
170 mm cranks
74.3mm
170 mm cranks
84.2mm
170 mm cranks
95.1mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
M40 Build
47
49
51
53
55
57
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1650mm
1654mm
1658mm
1659mm
1669mm
1680mm
1694mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://mayavelo.com.tr/collections/orbea-orca/products/orca-m40?variant=44147057262758