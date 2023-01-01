2020 Orbea Orca Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
49
51
53
55
57
60
Stack
506.1mm
515mm
533mm
552mm
571.9mm
590mm
616mm
Reach
370.1mm
375.6mm
380mm
385mm
391mm
398mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.37:1
1.4:1
1.43:1
1.46:1
1.48:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510.5mm
523.2mm
535.8mm
548.5mm
560.4mm
576.1mm
590mm
Top Tube Slope
9.6deg
8.3deg
8deg
7.8deg
7.8deg
7.5deg
7.1deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72.2deg
72.8deg
73deg
73.2deg
73.2deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.7deg
73.5deg
73.5deg
73.2deg
73.2deg
Head Tube Length
105.6mm
113.2mm
129.6mm
147.9mm
168mm
186.2mm
213.3mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
401.6mm
401.6mm
401.6mm
402mm
402mm
402mm
402mm
Front-Center
574.8mm
578.9mm
582.9mm
583.4mm
593.6mm
604mm
617.7mm
Front-Center Horizontal
570.3mm
574.4mm
578.4mm
579.2mm
589.4mm
599.9mm
613.8mm
Wheelbase
971.9mm
976mm
980mm
981.2mm
991.4mm
1001.9mm
1015.7mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length, Unknown
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
Trail
64.9mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.4mm
58.6mm
54.7mm
56.4mm
55.2mm
54.1mm
54.1mm
Wheel Flop
20mm
18.6mm
16.7mm
16.7mm
16.2mm
15.6mm
15.6mm
Standover Height
726.5mm
739.8mm
758.5mm
778.8mm
799.1mm
817.6mm
845.1mm
Tire to Pedal Spindle
68.8mm
170 mm cranks
72.9mm
170 mm cranks
76.9mm
170 mm cranks
77.4mm
170 mm cranks
85.6mm
172 mm cranks
96mm
172 mm cranks
106.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
94mm
172 mm cranks
94mm
172 mm cranks
91mm
175 mm cranks
Base Build
47
49
51
53
55
57
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1643.9mm
1648mm
1652mm
1653.2mm
1663.4mm
1673.9mm
1687.7mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
172mm
172mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
110mm
120mm
Stem Angle
-8deg
-8deg
-8deg
-8deg
-8deg
-8deg
-8deg
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to160 cm
160 cm
to166 cm
167 cm
to172 cm
173 cm
to179 cm
180 cm
to185 cm
186 cm
to191 cm
192 cm
to207 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.orbea.com/us-en/bicycles/road/orca/cat/orca-m11-ltd-d