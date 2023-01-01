2015 Orbea Orca Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
47
49
51
53
55
57
60
Stack
506mm
515mm
533mm
552mm
572mm
590mm
616mm
Reach
365mm
372mm
380mm
385mm
391mm
398mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.38:1
1.4:1
1.43:1
1.46:1
1.48:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
440mm
470mm
490mm
510mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
514.8mm
520.6mm
537.9mm
548.5mm
563.7mm
576mm
590mm
Top Tube Slope
13.2deg
10.6deg
9.1deg
8.9deg
8.8deg
8.5deg
8deg
Head Tube Angle
71deg
71.4deg
71.8deg
72.1deg
72.5deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.2deg
73.2deg
73.2deg
Head Tube Length
104mm
112mm
130mm
145mm
165mm
182mm
207.1mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
398.9mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
402mm
402mm
402mm
Front-Center
575mm
581.9mm
592.2mm
590mm
598.5mm
606mm
614.6mm
Front-Center Horizontal
570.7mm
577.7mm
588mm
585.9mm
594.4mm
601.9mm
610.6mm
Wheelbase
969.6mm
976.6mm
986.9mm
984.8mm
996.3mm
1003.9mm
1012.5mm
Fork Offset/Rake
52.5mm
53mm
53mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
Trail
59.4mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
54mm
mid/neutral
62.7mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.2mm
53.5mm
51.3mm
59.7mm
57.4mm
54.7mm
51.9mm
Wheel Flop
18.3mm
17.1mm
16mm
18.3mm
17.3mm
16mm
14.7mm
Standover Height
708mm
726mm
751mm
771mm
791mm
807mm
835mm
Tire to Pedal Spindle
71mm
170 mm cranks
77.9mm
170 mm cranks
88.2mm
170 mm cranks
83.5mm
172.5 mm cranks
92mm
172.5 mm cranks
99.5mm
172.5 mm cranks
105.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
89mm
175 mm cranks
Base Build
47
49
51
53
55
57
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1637.6mm
1644.6mm
1654.9mm
1652.8mm
1664.3mm
1671.9mm
1680.5mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
110mm
120mm
Stem Angle
-8deg
-8deg
-8deg
-8deg
-8deg
-8deg
-8deg
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to160 cm
160 cm
to166 cm
167 cm
to172 cm
173 cm
to179 cm
180 cm
to185 cm
186 cm
to191 cm
192 cm
to207 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://issuu.com/orbeabicycles/docs/en_obook_2015/46