2021 Merida Bikes Scultura 8000-E
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS
XS
S
S/M
M/L
L
XL
Stack
500mm
512mm
524mm
543mm
557mm
571mm
592mm
Reach
371mm
377mm
383mm
388mm
394mm
399mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.36:1
1.37:1
1.4:1
1.41:1
1.43:1
1.45:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
500mm
520mm
540mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
520mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
8.8deg
6.7deg
4.8deg
4.6deg
4.1deg
3.6deg
2.7deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
105mm
115mm
125mm
140mm
155mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
Front-Center
575.2mm
581.1mm
583.1mm
584.1mm
594.1mm
604mm
612.9mm
Front-Center Horizontal
571.4mm
577.4mm
579.4mm
580.4mm
590.4mm
600.4mm
609.4mm
Wheelbase
974mm
980mm
982mm
983mm
993mm
1003mm
1012mm
Fork Offset/Rake
48.2mm
48.5mm
49.6mm
49mm
48.8mm
49.7mm
48.6mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
371mm
371mm
371mm
371mm
371mm
371mm
371mm
Trail
64.8mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
54mm
mid/neutral
48.5mm
mid/neutral
48.6mm
mid/neutral
47.7mm
mid/neutral
45.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.2mm
58.1mm
51.5mm
46.5mm
46.6mm
45.8mm
44mm
Wheel Flop
19.9mm
18.4mm
15.5mm
13.2mm
13.2mm
13mm
12.1mm
Standover Height
688mm
715mm
740mm
760mm
777mm
794mm
822mm
Tire to Pedal Spindle
74.2mm
165 mm cranks
75.1mm
170 mm cranks
77.1mm
170 mm cranks
75.6mm
172.5 mm cranks
85.6mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
101.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
105mm
165 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
95mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
8000-E Build
XXS
XS
S
S/M
M/L
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1646mm
1652mm
1654mm
1655mm
1665mm
1675mm
1684mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
-5deg
-5deg
-5deg
-5deg
-5deg
-5deg
-5deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.merida-bikes.com/en/bike/2029/scultura-8000-e