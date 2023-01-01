2019 Merida Bikes Scultura 5000
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
4XS (38)
3XS (41)
XXS (44)
XS (47)
S (47)
S/M (52)
M/L (54)
L (56)
XL (59)
Stack
493mm
499mm
519mm
529mm
542mm
555mm
574mm
593mm
619mm
Reach
359mm
367mm
376mm
373mm
375mm
386mm
390mm
394mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.36:1
1.38:1
1.42:1
1.45:1
1.44:1
1.47:1
1.51:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
410mm
440mm
470mm
500mm
520mm
540mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
491mm
500mm
515mm
520mm
530mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
15.4deg
12.3deg
10.9deg
8.7deg
6.8deg
6deg
5.9deg
5.9deg
5.5deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
71deg
71deg
72deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
75deg
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
95mm
100mm
120mm
130mm
140mm
150mm
170mm
190mm
215mm
Bottom Bracket Drop
70mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
266mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
402mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
Front-Center
575.3mm
583.1mm
583.1mm
584.1mm
580.1mm
586.1mm
596mm
606mm
614.9mm
Front-Center Horizontal
571.1mm
579.4mm
579.4mm
580.4mm
576.4mm
582.4mm
592.4mm
602.4mm
611.4mm
Wheelbase
973mm
982mm
982mm
983mm
979mm
985mm
995mm
1005mm
1014mm
Fork Offset/Rake
54.6mm
59.8mm
44.8mm
45.3mm
44.4mm
44.8mm
45mm
45.2mm
44.7mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
Trail
64.2mm
mid/neutral
52.4mm
mid/neutral
68.3mm
high
67.7mm
high
62.5mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
53mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.3mm
49.6mm
64.6mm
64.1mm
59.4mm
53.4mm
53.2mm
53.1mm
50.8mm
Wheel Flop
20.6mm
16.1mm
21mm
20.9mm
18.4mm
15.6mm
15.6mm
15.5mm
14.4mm
Standover Height
646mm
667mm
697mm
715mm
745mm
764mm
783mm
802mm
830mm
Tire to Pedal Spindle
69.3mm
170 mm cranks
77.1mm
170 mm cranks
77.1mm
170 mm cranks
78.1mm
170 mm cranks
74.1mm
170 mm cranks
80.1mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
108.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
5000 Build
4XS (38)
3XS (41)
XXS (44)
XS (47)
S (47)
S/M (52)
M/L (54)
L (56)
XL (59)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1645mm
1654mm
1654mm
1655mm
1651mm
1657mm
1667mm
1677mm
1686mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.merida-bikes.com/en/bike/detail-101-272/scultura-5000