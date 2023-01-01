2016 Merida Bikes Scultura 500
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
47cm
44cm
50cm
52cm
54cm
56cm
59cm
Stack
528mm
518mm
541mm
554mm
573mm
592mm
618mm
Reach
367mm
376mm
375mm
386mm
390mm
394mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.38:1
1.44:1
1.44:1
1.47:1
1.5:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
440mm
500mm
520mm
540mm
575mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
518mm
515mm
530mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
8.7deg
10.8deg
6.7deg
5.8deg
5.8deg
4.3deg
5.3deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
72deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74deg
75deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
73.5deg
Head Tube Length
130mm
120mm
140mm
150mm
170mm
190mm
215mm
Bottom Bracket Drop
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
Front-Center
577mm
583mm
580mm
586mm
596mm
606mm
615mm
Front-Center Horizontal
573.4mm
579.4mm
576.4mm
582.4mm
592.4mm
602.4mm
611.4mm
Wheelbase
976mm
982mm
979mm
985mm
995mm
1005mm
1014mm
Fork Offset/Rake
44.7mm
45.1mm
44.7mm
45.1mm
45.3mm
45.5mm
44.9mm
Trail
68.4mm
high
68mm
high
62.1mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
55.2mm
mid/neutral
52.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.7mm
64.3mm
59.1mm
53.1mm
52.9mm
52.8mm
50.5mm
Wheel Flop
21.1mm
20.9mm
18.3mm
15.5mm
15.5mm
15.4mm
14.3mm
Standover Height
725mm
702mm
750mm
768mm
788mm
806mm
835mm
Tire to Pedal Spindle
71mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
74mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
500 Build
47cm
44cm
50cm
52cm
54cm
56cm
59cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1648mm
1654mm
1651mm
1657mm
1667mm
1677mm
1686mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://99spokes.com/en-EU/bikes/merida/2016/scultura-500#geometry