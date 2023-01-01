2020 Moots Cycles Vamoots RSL
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Very upright stack and reachvs category
Geometry
48
50
52
54
55
56
58
60
62
Stack
538mm
548mm
558mm
569mm
580mm
589mm
599mm
618mm
636mm
Reach
367mm
372mm
377mm
381mm
386mm
391mm
392mm
397mm
396mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.47:1
1.48:1
1.49:1
1.5:1
1.51:1
1.53:1
1.56:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
460mm
470mm
480mm
490mm
500mm
515mm
530mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
515mm
525mm
535mm
545mm
555mm
565mm
575mm
585mm
595mm
Top Tube Slope
11.6deg
11deg
11.1deg
10.9deg
10.9deg
10.7deg
10.8deg
10.6deg
10.5deg
Head Tube Angle
72.5deg
72.75deg
73deg
73.25deg
73.5deg
73.5deg
73.75deg
74deg
74.25deg
Seat Tube Angle
74.75deg
74.5deg
74.25deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
120mm
130mm
140mm
150mm
160mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
73mm
72mm
72mm
72mm
71mm
70mm
68mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
265mm
266mm
266mm
266mm
267mm
268mm
270mm
Chainstay Length
407mm
407mm
407mm
407mm
410mm
410mm
410mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
400.2mm
400.2mm
400.4mm
400.6mm
403.6mm
403.6mm
403.8mm
409.1mm
409.4mm
Front-Center
570.5mm
576.3mm
582.2mm
580mm
585.8mm
593.4mm
594.9mm
603mm
604.7mm
Front-Center Horizontal
565.7mm
571.5mm
577.6mm
575.5mm
581.3mm
589mm
590.7mm
598.9mm
600.9mm
Wheelbase
965.9mm
971.8mm
978mm
976.1mm
985mm
992.6mm
994.5mm
1007.9mm
1010.3mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
Trail
54.1mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
51.1mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
55.3mm
mid/neutral
55.3mm
mid/neutral
53.7mm
mid/neutral
52.2mm
mid/neutral
50.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
51.6mm
50.2mm
48.8mm
54.4mm
53mm
53mm
51.6mm
50.2mm
48.8mm
Wheel Flop
15.5mm
14.9mm
14.3mm
15.7mm
15.1mm
15.1mm
14.4mm
13.8mm
13.2mm
Standover Height
28.5mm
29mm
29.4mm
29.8mm
30.2mm
30.4mm
30.9mm
31.8mm
32.6mm
Tire to Pedal Spindle
62.5mm
170 mm cranks
68.3mm
170 mm cranks
74.2mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
77.8mm
170 mm cranks
85.4mm
170 mm cranks
86.9mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
96.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
RSL Build
48
50
52
54
55
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
Tire Width Max
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
Tire Outer Diameter
676mm
676mm
676mm
676mm
676mm
676mm
676mm
676mm
676mm
Bike Length with Tires
1641.9mm
1647.8mm
1654mm
1652.1mm
1661mm
1668.6mm
1670.5mm
1683.9mm
1686.3mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://moots.com/bike/vamoots-rsl/