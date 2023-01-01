2020 Moots Cycles Vamoots DR
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
50
52
54
55
56
58
60
62
Stack
543mm
545mm
554mm
575mm
585mm
595mm
603mm
621mm
639mm
Reach
367mm
374mm
379mm
380mm
383mm
387mm
392mm
390mm
395mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.46:1
1.46:1
1.51:1
1.53:1
1.54:1
1.54:1
1.59:1
1.62:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
470mm
485mm
500mm
510mm
520mm
535mm
550mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
535mm
545mm
555mm
565mm
575mm
585mm
595mm
Top Tube Length, Actual C-C
497.2mm
507.6mm
517.4mm
526.3mm
534.9mm
544.1mm
554.3mm
562.5mm
572.5mm
Top Tube Slope
13.2deg
10.8deg
10.1deg
10.5deg
10.7deg
10.7deg
9.8deg
10.2deg
9.9deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72deg
72.25deg
72.75deg
73deg
73deg
73.25deg
73.25deg
Seat Tube Angle
74.75deg
74.5deg
74.25deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
120mm
130mm
150mm
160mm
170mm
180mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
76mm
76mm
75mm
75mm
75mm
75mm
73mm
71mm
70mm
Bottom Bracket Height
260mm
260mm
261mm
261mm
261mm
261mm
263mm
265mm
266mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
408mm
408mm
408.2mm
408.2mm
408.2mm
408.2mm
413.6mm
414mm
414.1mm
Front-Center
581mm
583.9mm
592mm
590mm
591.2mm
595.7mm
603.4mm
604.6mm
615.2mm
Front-Center Horizontal
576mm
579mm
587.2mm
585.2mm
586.4mm
590.9mm
599mm
600.4mm
611.2mm
Wheelbase
984mm
986.9mm
995.4mm
993.4mm
994.6mm
999.1mm
1012.6mm
1014.4mm
1025.3mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
59.7mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
62.4mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.6mm
53.8mm
53.8mm
59.4mm
56.6mm
55.2mm
55.2mm
53.8mm
53.8mm
Wheel Flop
18mm
16.6mm
16.6mm
18.1mm
16.8mm
16.2mm
16.2mm
15.5mm
15.5mm
Standover Height
726.4mm
736.6mm
754.4mm
769.6mm
779.8mm
787.4mm
800.1mm
817.9mm
835.7mm
Tire to Pedal Spindle
75mm
170 mm cranks
77.9mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
85.2mm
170 mm cranks
89.7mm
170 mm cranks
97.4mm
170 mm cranks
98.6mm
170 mm cranks
109.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
90mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
DR Build
48
50
52
54
55
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1656mm
1658.9mm
1667.4mm
1665.4mm
1666.6mm
1671.1mm
1684.6mm
1686.4mm
1697.3mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://moots.com/bike/vamoots-dr/