2019 Moots Cycles Vamoots Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48
50
52
54
55
56
58
60
62
Stack
545mm
552mm
559mm
579mm
586mm
597mm
606mm
623mm
642mm
Reach
360mm
365mm
371mm
373mm
377mm
381mm
385mm
385mm
389mm
Stack to Reach Ratio
1.51:1
1.51:1
1.51:1
1.55:1
1.55:1
1.57:1
1.57:1
1.62:1
1.65:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
480mm
500mm
540mm
550mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
520mm
530mm
540mm
550mm
560mm
570mm
580mm
590mm
Top Tube Slope
7.9deg
6.3deg
4.8deg
4.8deg
4.9deg
5deg
3.9deg
3.7deg
3.6deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72deg
72.25deg
72.5deg
72.75deg
72.75deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.75deg
74.5deg
74.25deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
115mm
120mm
130mm
150mm
160mm
170mm
180mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
78mm
78mm
76mm
76mm
76mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
259mm
259mm
261mm
261mm
263mm
263mm
263mm
267mm
267mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
415mm
415mm
415mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
402.1mm
402.1mm
402.5mm
407.6mm
408mm
408mm
413.1mm
413.8mm
413.8mm
Front-Center
573.9mm
576.5mm
585.1mm
591mm
595.1mm
600mm
606.7mm
602.7mm
612.5mm
Front-Center Horizontal
568.3mm
570.9mm
579.9mm
585.9mm
590.2mm
595.1mm
601.9mm
598.4mm
608.2mm
Wheelbase
970.4mm
973.1mm
982.4mm
993.5mm
998.2mm
1003.1mm
1015mm
1012.2mm
1022mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
43mm
43mm
Trail
60.7mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
52.9mm
mid/neutral
52.9mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.6mm
54.8mm
54.8mm
53.4mm
51.9mm
50.5mm
50.5mm
56.1mm
56.1mm
Wheel Flop
18.3mm
16.9mm
16.9mm
16.3mm
15.6mm
15mm
15mm
16.4mm
16.4mm
Standover Height
729mm
741.7mm
756.9mm
784.9mm
789.9mm
800.1mm
815.3mm
835.7mm
853.4mm
Tire to Pedal Spindle
64.9mm
170 mm cranks
67.5mm
170 mm cranks
76.1mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
86.1mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
97.7mm
170 mm cranks
93.7mm
170 mm cranks
103.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
89mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
55
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1648.4mm
1651.1mm
1660.4mm
1671.5mm
1676.2mm
1681.1mm
1693mm
1690.2mm
1700mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://moots.com/bike/vamoots/