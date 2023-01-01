2023 All-City Cycles Zig Zag Ultegra
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
46cm
49cm
52cm
55cm
58cm
61cm
Stack
524mm
540mm
562mm
583mm
607mm
631mm
Reach
375mm
377mm
384mm
389mm
400mm
415mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.43:1
1.46:1
1.5:1
1.52:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
490mm
520mm
550mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Actual C-C
520mm
530mm
545mm
560mm
580mm
605mm
Top Tube Slope
9.1deg
7.7deg
6.8deg
5.9deg
5.4deg
4.7deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
106mm
121mm
140mm
160.5mm
185.5mm
210.5mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
414.1mm
414.1mm
Front-Center
598.4mm
601.8mm
606.3mm
614.3mm
633.3mm
655.2mm
Front-Center Horizontal
594.3mm
597.8mm
602.3mm
610.3mm
629.4mm
651.5mm
Wheelbase
1003.3mm
1006.8mm
1011.3mm
1019.4mm
1043.5mm
1065.6mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (On-Axis)
386mm
386mm
386mm
386mm
386mm
386mm
Trail
69.1mm
high
62.8mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
53.4mm
mid/neutral
53.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.9mm
59.4mm
53.8mm
53.8mm
50.9mm
50.9mm
Wheel Flop
22.2mm
19.3mm
16.6mm
16.6mm
15.3mm
15.3mm
Standover Height
736.9mm
761.4mm
787.7mm
813.4mm
840.1mm
866.4mm
Tire to Pedal Spindle
94.4mm
165 mm cranks
92.8mm
170 mm cranks
94.8mm
172.5 mm cranks
102.8mm
172.5 mm cranks
119.3mm
175 mm cranks
141.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
165 mm cranks
99mm
170 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
Ultegra Build
46cm
49cm
52cm
55cm
58cm
61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1681.3mm
1684.8mm
1689.3mm
1697.4mm
1721.5mm
1743.6mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
440mm
460mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://allcitycycles.com/bikes/zig_zag_ultegra