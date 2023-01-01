2020 Cervelo Cycles Aspero Frameset (650b wheels)
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
505mm
530mm
555mm
580mm
605mm
630mm
Reach
370mm
379mm
388mm
397mm
406mm
415mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.4:1
1.43:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
Seat Tube Length, Unknown
480mm
510mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
512mm
532mm
553mm
575mm
591mm
608mm
Top Tube Slope
4.9deg
4.4deg
3.9deg
4.5deg
5deg
4.5deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
83mm
107mm
133mm
159mm
188mm
214mm
Bottom Bracket Drop
78.5mm
78.5mm
76mm
76mm
73.5mm
73.5mm
Bottom Bracket Height
262.5mm
262.5mm
265mm
265mm
267.5mm
267.5mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
412.6mm
412.6mm
413.1mm
413.1mm
413.5mm
413.5mm
Front-Center
583mm
592mm
602mm
619mm
637mm
654mm
Front-Center Horizontal
577.4mm
587.4mm
596.9mm
613.9mm
632.5mm
649.5mm
Wheelbase
990mm
1000mm
1010mm
1027mm
1046mm
1063mm
Fork Offset/Rake
52mm
49mm
46mm
46mm
46mm
46mm
Trail
62.4mm
mid/neutral
62.4mm
mid/neutral
62.4mm
mid/neutral
62.4mm
mid/neutral
62.4mm
mid/neutral
62.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59mm
59.2mm
59.4mm
59.4mm
59.4mm
59.4mm
Wheel Flop
19.2mm
18.8mm
18.4mm
18.4mm
18.4mm
18.4mm
Standover Height
690mm
732mm
764mm
788mm
814mm
838mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
126mm
170 mm cranks
143mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92.5mm
170 mm cranks
92.5mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
97.5mm
170 mm cranks
97.5mm
170 mm cranks
Frameset (650b wheels) Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
Tire Width Max
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1672mm
1682mm
1692mm
1709mm
1728mm
1745mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.cervelo.com/en/aspero