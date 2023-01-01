2001 Jamis Bicycles Quest Base
Geometry
47mm
50mm
53mm
55mm
57mm
59mm
62mm
Stack
471.3mm
500.4mm
526.6mm
545.8mm
564.9mm
582.6mm
611.2mm
Reach
363.6mm
370.9mm
379mm
383.1mm
392.3mm
391.9mm
402.9mm
Stack to Reach Ratio
1.3:1
1.35:1
1.39:1
1.42:1
1.44:1
1.49:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-TTT
470mm
500mm
530mm
550mm
570mm
590mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
500mm
515mm
540mm
550mm
565mm
575mm
595mm
Top Tube Length, Actual C-C
500mm
515mm
540mm
550mm
565mm
575mm
595mm
Top Tube Slope
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
72deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
100mm
120mm
135mm
150mm
165mm
192mm
Bottom Bracket Drop
59mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
275mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
410.8mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
Front-Center
555.4mm
557.1mm
572mm
581.9mm
596.8mm
596.8mm
616.7mm
Front-Center Horizontal
552.2mm
552.8mm
567.8mm
577.8mm
592.8mm
592.8mm
612.8mm
Wheelbase
963mm
962mm
977mm
987mm
1002mm
1002mm
1022mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.2mm
52.7mm
52.7mm
52.7mm
52.7mm
49.9mm
49.9mm
Wheel Flop
18mm
15.4mm
15.4mm
15.4mm
15.4mm
14.2mm
14.2mm
Standover Height
727mm
757mm
783mm
799mm
816mm
833mm
860mm
Tire to Pedal Spindle
51.4mm
170 mm cranks
53.1mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
77.9mm
170 mm cranks
92.8mm
170 mm cranks
92.8mm
170 mm cranks
112.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
105mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
Base Build
47mm
50mm
53mm
55mm
57mm
59mm
62mm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1631mm
1630mm
1645mm
1655mm
1670mm
1670mm
1690mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:http://www.jamisbikes.com/bikes/spec&geo/road_geo01.html