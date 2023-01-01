2014 Orbea Avant M50D
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
49
51
53
55
57
60
Stack
517mm
536mm
555mm
573mm
596mm
615mm
636mm
Reach
363mm
367mm
371mm
378mm
383mm
392mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.46:1
1.5:1
1.52:1
1.56:1
1.57:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
440mm
470mm
490mm
510mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
516mm
526mm
535mm
549mm
563mm
579mm
594mm
Top Tube Slope
14.5deg
13.1deg
11.7deg
11.3deg
11.5deg
11.2deg
10.1deg
Head Tube Angle
71.2deg
71.4deg
71.8deg
72deg
72.5deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.2deg
73deg
73deg
Head Tube Length
113mm
129mm
147mm
165mm
188mm
205mm
226mm
Bottom Bracket Drop
72.5mm
72.5mm
72.5mm
72.5mm
72.5mm
72.5mm
72.5mm
Bottom Bracket Height
266.5mm
266.5mm
266.5mm
266.5mm
266.5mm
266.5mm
266.5mm
Chainstay Length
414mm
414mm
414mm
414mm
418mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
407.6mm
407.6mm
407.6mm
407.6mm
411.7mm
411.7mm
411.7mm
Front-Center
575mm
577mm
581.9mm
590.9mm
597.8mm
606.7mm
616.6mm
Front-Center Horizontal
570.4mm
572.4mm
577.4mm
586.4mm
593.3mm
602.3mm
612.3mm
Wheelbase
978mm
980mm
985mm
994mm
1005mm
1014mm
1024mm
Fork Offset/Rake
53.1mm
46.8mm
45.4mm
43.5mm
43.2mm
42.5mm
43.6mm
Fork Length (On-Axis)
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
Trail
59.3mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
63.7mm
mid/neutral
64.4mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
59.2mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.2mm
61.3mm
60.5mm
61.2mm
58.8mm
56.6mm
52.7mm
Wheel Flop
18.1mm
19.6mm
18.9mm
18.9mm
17.7mm
16.5mm
15mm
Standover Height
714mm
729mm
763mm
781mm
796mm
813mm
838mm
Tire to Pedal Spindle
66mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
72.9mm
170 mm cranks
79.9mm
172 mm cranks
86.8mm
172 mm cranks
92.7mm
175 mm cranks
102.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96.5mm
170 mm cranks
96.5mm
170 mm cranks
96.5mm
170 mm cranks
94.5mm
172 mm cranks
94.5mm
172 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
M50D Build
47
49
51
53
55
57
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1656mm
1658mm
1663mm
1672mm
1683mm
1692mm
1702mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
172mm
172mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
130mm
Stem Angle
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to160 cm
160 cm
to165 cm
165 cm
to170 cm
170 cm
to175 cm
175 cm
to185 cm
185 cm
to190 cm
190 cm
to200 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.orbea.com/downloads/orbea-2014-en.pdf