2024 Canyon Bicycles Grail 2. Generation
- Category
- Progressive Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Stack
545mm
556mm
573mm
591mm
613mm
633mm
655mm
Reach
372mm
385mm
394mm
411mm
427mm
435mm
454mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.44:1
1.45:1
1.44:1
1.44:1
1.46:1
1.44:1
Seat Tube Length, Unknown
420mm
450mm
480mm
510mm
540mm
570mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
529mm
550mm
559mm
586mm
609mm
623mm
648mm
Top Tube Slope
16.2deg
13.7deg
12deg
10.4deg
9.3deg
8.2deg
7.3deg
Head Tube Angle
69.5deg
71deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.8deg
71.8deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
123mm
129mm
145mm
163mm
187mm
207mm
230mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
Front-Center
605.3mm
610.3mm
620.2mm
643.1mm
665.9mm
677.8mm
703.7mm
Front-Center Horizontal
600.7mm
605.7mm
615.7mm
638.7mm
661.7mm
673.7mm
699.7mm
Wheelbase
1019mm
1024mm
1034mm
1057mm
1080mm
1092mm
1118mm
Fork Offset/Rake
49.6mm
52.1mm
52.2mm
52.2mm
51.8mm
52.5mm
52.2mm
Trail
78.3mm
high
65.8mm
high
62.4mm
mid/neutral
62.4mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
73.3mm
62.2mm
59.2mm
59.2mm
59.5mm
57.2mm
57.4mm
Wheel Flop
25.7mm
20.3mm
18.8mm
18.8mm
18.9mm
17.9mm
17.9mm
Standover Height
745mm
766mm
789mm
813mm
838mm
863mm
901mm
Tire to Pedal Spindle
89.3mm
165 mm cranks
94.3mm
165 mm cranks
99.2mm
170 mm cranks
119.6mm
172.5 mm cranks
142.4mm
172.5 mm cranks
151.8mm
175 mm cranks
177.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
165 mm cranks
111mm
165 mm cranks
106mm
170 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
101mm
175 mm cranks
101mm
175 mm cranks
2. Generation Build
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1721mm
1726mm
1736mm
1759mm
1782mm
1794mm
1820mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
Stem Length
60mm
60mm
70mm
70mm
70mm
80mm
80mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendProgressive Gravel
Source:https://www.canyon.com/de-de/gravel-bikes/performance/grail-generation-2/cfr/grail-cfr-axs/3582.html?dwvar_3582_pv_rahmenfarbe=R121_P01