2019 Specialized Bicycles Allez Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
44
49
52
54
56
58
61
Stack
516mm
535mm
552mm
570mm
596mm
627mm
649mm
Reach
365mm
374mm
376mm
380mm
385mm
390mm
396mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.43:1
1.47:1
1.5:1
1.55:1
1.61:1
1.64:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
460mm
490mm
510mm
530mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
501mm
515mm
542mm
552mm
564mm
579mm
591mm
Top Tube Slope
11.9deg
10.4deg
9.1deg
8.8deg
9.3deg
10.4deg
9.4deg
Head Tube Angle
71.5deg
72.25deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.25deg
75.25deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
Head Tube Length
110mm
125mm
140mm
155mm
180mm
215mm
235mm
Bottom Bracket Drop
77mm
77mm
77mm
76mm
76mm
74.5mm
74.5mm
Bottom Bracket Height
259mm
259mm
259mm
260mm
260mm
261.5mm
261.5mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
412.9mm
412.9mm
412.9mm
413.1mm
413.1mm
413.3mm
413.3mm
Front-Center
567mm
575mm
576mm
585mm
593mm
607mm
614mm
Front-Center Horizontal
561.1mm
569.1mm
570.1mm
577.9mm
585.9mm
600.7mm
607.7mm
Wheelbase
974mm
982mm
983mm
991mm
999mm
1014mm
1021mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
62.9mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
53.6mm
mid/neutral
53.6mm
mid/neutral
50.5mm
mid/neutral
50.5mm
mid/neutral
47.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.6mm
55.4mm
51.2mm
51.2mm
48.4mm
48.4mm
45.6mm
Wheel Flop
18.9mm
16.9mm
15mm
15mm
13.8mm
13.8mm
12.6mm
Standover Height
697mm
720mm
745mm
763mm
785mm
813mm
839mm
Tire to Pedal Spindle
66mm
165 mm cranks
74mm
165 mm cranks
70mm
170 mm cranks
76.5mm
172.5 mm cranks
84.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
103mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
165 mm cranks
94mm
165 mm cranks
89mm
170 mm cranks
87.5mm
172.5 mm cranks
87.5mm
172.5 mm cranks
86.5mm
175 mm cranks
86.5mm
175 mm cranks
Base Build
44
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1646mm
1654mm
1655mm
1663mm
1671mm
1686mm
1693mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
360mm
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/allez-elite/p/171313?color=264807-171313