2018 Specialized Bicycles Allez Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
507mm
519mm
538mm
559mm
588mm
609mm
Reach
375mm
380mm
385mm
395mm
400mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.37:1
1.4:1
1.42:1
1.47:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
520mm
529mm
539mm
555mm
569mm
580mm
Top Tube Slope
7.4deg
6.4deg
6.3deg
6.3deg
7.2deg
6.2deg
Head Tube Angle
72.25deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
110mm
120mm
140mm
160mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
Front-Center
566mm
568mm
579mm
590mm
603mm
609mm
Front-Center Horizontal
561.9mm
563.9mm
574.9mm
585.9mm
599.9mm
605.9mm
Wheelbase
966mm
968mm
979mm
990mm
1004mm
1010mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
363mm
363mm
363mm
363mm
363mm
363mm
Trail
61.7mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
50.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.7mm
54.5mm
54.5mm
51.7mm
51.7mm
48.9mm
Wheel Flop
17.9mm
15.9mm
15.9mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
Standover Height
730mm
744mm
764mm
780mm
807mm
832mm
Tire to Pedal Spindle
59mm
170 mm cranks
61mm
170 mm cranks
69.5mm
172.5 mm cranks
80.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
97mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
Base Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
Tire Outer Diameter
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
Bike Length with Tires
1640mm
1642mm
1653mm
1664mm
1678mm
1684mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/allez-sprint-comp-disc/p/154235?color=239317-154235