2016 Specialized Bicycles Allez Elite Smartweld
Geometry
49.0
52.0
54.0
56.0
58.0
61.0
Stack
523mm
526mm
547mm
574mm
606mm
631mm
Reach
380mm
387mm
387mm
395mm
402mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.36:1
1.41:1
1.45:1
1.51:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
515mm
538mm
549mm
568mm
587mm
607mm
Top Tube Slope
8.9deg
7.1deg
7.3deg
8deg
9.1deg
8.6deg
Head Tube Angle
72.25deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
120mm
145mm
170mm
205mm
230mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
69mm
69mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
267mm
267mm
268mm
268mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
407mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
401.3mm
404.3mm
Front-Center
576mm
577mm
584mm
593mm
610mm
618mm
Front-Center Horizontal
572.5mm
573.5mm
579.9mm
588.9mm
606.7mm
614.7mm
Wheelbase
971mm
972mm
979mm
988mm
1008mm
1019mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length, Unknown
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
60.3mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
51.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.4mm
53.2mm
53.2mm
52.4mm
52.4mm
49.6mm
Wheel Flop
17.5mm
15.6mm
15.6mm
14.9mm
14.9mm
13.7mm
Standover Height
1083.5mm
1119.5mm
1140.5mm
1158.5mm
1178.5mm
1196.5mm
Tire to Pedal Spindle
70mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
75.5mm
172.5 mm cranks
84.5mm
172.5 mm cranks
99mm
175 mm cranks
107mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
Elite Smartweld Build
49.0
52.0
54.0
56.0
58.0
61.0
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1643mm
1644mm
1651mm
1660mm
1680mm
1691mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.specializedconceptstore.co.uk/product/2163/2016-allez-elite-smartweld/