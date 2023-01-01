2012 Specialized Bicycles Allez Base
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
505mm
527mm
548mm
575mm
607mm
632mm
Reach
385mm
385mm
385mm
392mm
397mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.31:1
1.37:1
1.42:1
1.47:1
1.53:1
1.57:1
Seat Tube Length, Unknown
460mm
490mm
510mm
530mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Actual C-C
518mm
537mm
548mm
565mm
582mm
600mm
Top Tube Slope
6.8deg
6.1deg
6.4deg
7.1deg
8.3deg
7.8deg
Head Tube Angle
72.3deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.3deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
120mm
145mm
170mm
205mm
230mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
69mm
69mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
265mm
265mm
266mm
266mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
407mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
401.3mm
404.3mm
Front-Center
576mm
576mm
583mm
591mm
605mm
613mm
Front-Center Horizontal
571.5mm
571.5mm
578.9mm
586.9mm
601.7mm
608.7mm
Wheelbase
970mm
970mm
978mm
986mm
1003mm
1013mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
43mm
43mm
43mm
Trail
59.4mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.6mm
52.7mm
52.7mm
51.9mm
51.9mm
49.1mm
Wheel Flop
17.2mm
15.4mm
15.4mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
Standover Height
737mm
777mm
798mm
816mm
836mm
863mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
79mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Base Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1638mm
1638mm
1646mm
1654mm
1671mm
1681mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://99spokes.com/en-CA/bikes/specialized/2012/allez-sport-compact