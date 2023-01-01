2010 Specialized Bicycles Allez Sport Double
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Seat Tube Length, C-T
430mm
480mm
500mm
520mm
540mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
537mm
548mm
565mm
582mm
600mm
Head Tube Angle
71.75deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
130mm
155mm
180mm
205mm
230mm
Bottom Bracket Drop
71.5mm
71.5mm
69mm
69mm
67.5mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
262.5mm
262.5mm
265mm
265mm
266.5mm
266.5mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
407mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
401.4mm
404.4mm
Front-Center
580mm
580mm
587mm
595mm
610mm
617mm
Front-Center Horizontal
575.4mm
576.4mm
582.9mm
591.9mm
606.6mm
613.6mm
Wheelbase
974mm
975mm
982mm
991mm
1008mm
1018mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
43mm
43mm
43mm
Trail
62.8mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.6mm
55.4mm
55.4mm
54.7mm
54.7mm
51.9mm
Wheel Flop
18.7mm
16.7mm
16.7mm
16mm
16mm
14.7mm
Standover Height
722mm
755mm
777mm
800mm
822mm
853mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
80.5mm
172.5 mm cranks
88.5mm
172.5 mm cranks
101mm
175 mm cranks
108mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92.5mm
170 mm cranks
92.5mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
Sport Double Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1642mm
1643mm
1650mm
1659mm
1676mm
1686mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
75mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Source:https://www.specialized.com/us/en/allez-sport-double/p/22745