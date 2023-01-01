2007 Salsa Cycles Casseroll Frameset
- Category
- Sport Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Geometry
45cm
47cm
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
Stack
515.2mm
537.7mm
552mm
572.9mm
594mm
615mm
629.3mm
645.6mm
Reach
370.5mm
369.3mm
375.5mm
379.7mm
388.4mm
397mm
407.6mm
407.2mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.46:1
1.47:1
1.51:1
1.53:1
1.55:1
1.54:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
520mm
530mm
545mm
560mm
585mm
600mm
610mm
Top Tube Slope
9.4deg
9.7deg
9deg
9.1deg
9.1deg
9.1deg
8.3deg
8.1deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
85mm
110mm
125mm
145mm
165mm
185mm
200mm
215mm
Bottom Bracket Drop
76mm
76mm
76mm
76mm
76mm
76mm
76mm
76mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
418.2mm
418.2mm
418.2mm
418.2mm
418.2mm
418.2mm
418.2mm
418.2mm
Front-Center
575.2mm
576.9mm
587.7mm
593.7mm
603.7mm
613.6mm
628.4mm
627.5mm
Front-Center Horizontal
570.2mm
571.9mm
582.7mm
588.8mm
598.9mm
608.8mm
623.8mm
622.9mm
Wheelbase
988.3mm
990mm
1000.9mm
1007mm
1017.1mm
1027mm
1042mm
1041mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
383mm
383mm
383mm
383mm
383mm
383mm
383mm
383mm
Trail
60.7mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.6mm
54.8mm
54.8mm
51.9mm
56.9mm
54.1mm
54.1mm
51.3mm
Wheel Flop
18.3mm
16.9mm
16.9mm
15.6mm
17.1mm
15.8mm
15.8mm
14.6mm
Tire to Pedal Spindle
66.2mm
170 mm cranks
67.9mm
170 mm cranks
78.7mm
170 mm cranks
84.7mm
170 mm cranks
94.7mm
170 mm cranks
104.6mm
170 mm cranks
119.4mm
170 mm cranks
118.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
Frameset Build
45cm
47cm
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1666.3mm
1668mm
1678.9mm
1685mm
1695.1mm
1705mm
1720mm
1719mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendSport Touring
Source:https://salsacycles.com/bikes/archive/casseroll_single