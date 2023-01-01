2015 Pelago Bicycles Stavanger Commuter 700C
- Category
- Commuter
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
48 (50)
53
56
59
62
67
Stack
534mm
561mm
590mm
618mm
648mm
696mm
Reach
385mm
383mm
384mm
385mm
391mm
384mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.46:1
1.54:1
1.61:1
1.66:1
1.81:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
530mm
560mm
590mm
620mm
670mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
535mm
545mm
565mm
580mm
595mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
535mm
545mm
565mm
580mm
595mm
610mm
Top Tube Slope
8.5deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
102mm
131mm
153mm
183mm
214mm
277mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Max
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
429mm
429mm
429mm
429mm
429mm
429mm
Chainstay Length Horizontal Max
439.1mm
439.1mm
439.1mm
439.1mm
439.1mm
439.1mm
Front-Center
605.7mm
607.5mm
612.5mm
622mm
637.1mm
644.7mm
Front-Center Horizontal
601.4mm
603.2mm
608.3mm
617.8mm
633mm
640.7mm
Wheelbase
1030.4mm
1032.2mm
1037.3mm
1046.8mm
1062mm
1069.7mm
Wheelbase Max
1040.5mm
1042.4mm
1047.4mm
1056.9mm
1072.1mm
1079.8mm
Fork Offset/Rake
63mm
63mm
63mm
63mm
63mm
63mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
Trail
46.2mm
mid/neutral
43mm
low
39.9mm
low
39.9mm
low
39.9mm
low
39.9mm
low
Mechanical Trail
43.9mm
41mm
38.2mm
38.2mm
38.2mm
38.2mm
Wheel Flop
13.6mm
12.3mm
11.2mm
11.2mm
11.2mm
11.2mm
Standover Height
744mm
781mm
810mm
837mm
867mm
913mm
Tire to Pedal Spindle
94.7mm
165 mm cranks
91.5mm
170 mm cranks
96.5mm
170 mm cranks
101mm
175 mm cranks
116.1mm
175 mm cranks
118.7mm
180 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
165 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
99mm
175 mm cranks
99mm
175 mm cranks
94mm
180 mm cranks
700C Build
48 (50)
53
56
59
62
67
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1722.4mm
1724.2mm
1729.3mm
1738.8mm
1754mm
1761.7mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
175mm
175mm
180mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to170 cm
165 cm
to175 cm
170 cm
to185 cm
180 cm
to195 cm
185 cm
to200 cm
195 cm
to210 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://www.simplebikestore.eu/en/pelago-pelago-stavanger.html