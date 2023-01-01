2020 New Albion Cycles Privateer Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
48cm
44cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
64cm
Stack
543mm
543mm
543mm
560mm
584mm
600mm
612mm
631mm
680mm
Reach
373mm
373mm
382mm
383mm
381mm
386mm
391mm
400mm
424mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.46:1
1.42:1
1.46:1
1.53:1
1.55:1
1.57:1
1.58:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
440mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
640mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
530mm
521mm
540mm
550mm
560mm
570mm
585mm
600mm
640mm
Top Tube Slope
9.2deg
13.6deg
6.8deg
6.6deg
7.2deg
6.7deg
5.9deg
5.8deg
6.5deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
75deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
130mm
130mm
130mm
130mm
155mm
170mm
185mm
205mm
240mm
Bottom Bracket Drop
67mm
67mm
67mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Max
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
—
Chainstay Length Horizontal
429.8mm
429.8mm
429.8mm
429mm
429mm
429mm
429mm
429mm
429mm
Chainstay Length Horizontal Max
429.8mm
429.8mm
429.8mm
429mm
429mm
429mm
429mm
429mm
—
Front-Center
588mm
584.1mm
589mm
598.4mm
603.3mm
613.2mm
623.2mm
633.1mm
673.9mm
Front-Center Horizontal
584.2mm
580.2mm
585.2mm
594mm
599mm
609mm
619mm
629mm
670mm
Wheelbase
1014mm
1010mm
1015mm
1023mm
1028mm
1038mm
1048mm
1058mm
1099mm
Wheelbase Max
1014mm
1010mm
1015mm
1023mm
1028mm
1038mm
1048mm
1058mm
—
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
380mm
380mm
380mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56mm
56mm
53.2mm
54.8mm
54.8mm
54.8mm
54.8mm
54.8mm
54.8mm
Wheel Flop
17.8mm
17.8mm
16.4mm
16.9mm
16.9mm
16.9mm
16.9mm
16.9mm
16.9mm
Standover Height
754.4mm
734.1mm
769.6mm
777.2mm
787.4mm
805.2mm
820.4mm
856mm
856mm
Tire to Pedal Spindle
84mm
170 mm cranks
80.1mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
89.4mm
170 mm cranks
94.3mm
170 mm cranks
104.2mm
170 mm cranks
114.2mm
170 mm cranks
124.1mm
170 mm cranks
164.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Base Build
48cm
44cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
64cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1682mm
1678mm
1683mm
1701mm
1706mm
1716mm
1726mm
1736mm
1777mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:http://newalbioncycles.com/privateer1