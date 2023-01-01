2021 Salsa Cycles Journeyman 650 Flat bar Sora 650
- Category
- Progressive Gravel
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
529mm
558mm
586mm
614mm
638mm
Reach
413mm
420mm
431mm
442mm
449mm
Stack to Reach Ratio
1.28:1
1.33:1
1.36:1
1.39:1
1.42:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
450mm
470mm
510mm
530mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
565mm
590mm
610mm
630mm
650mm
Top Tube Slope
17.6deg
13deg
13.5deg
12.1deg
12.3deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
130mm
160mm
190mm
215mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
434.1mm
434.1mm
434.1mm
434.1mm
434.1mm
Front-Center
632.1mm
648.9mm
669.8mm
690.7mm
705.6mm
Front-Center Horizontal
627.9mm
644.9mm
665.9mm
686.9mm
701.9mm
Wheelbase
1062mm
1079mm
1100mm
1121mm
1136mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Trail
72mm
high
72mm
high
72mm
high
72mm
high
72mm
high
Mechanical Trail
67.8mm
67.8mm
67.8mm
67.8mm
67.8mm
Wheel Flop
22.6mm
22.6mm
22.6mm
22.6mm
22.6mm
Standover Height
660mm
719mm
741mm
777mm
797mm
Tire to Pedal Spindle
114.1mm
165 mm cranks
130.9mm
165 mm cranks
146.8mm
170 mm cranks
165.2mm
172.5 mm cranks
177.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
165 mm cranks
116mm
165 mm cranks
111mm
170 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
106mm
175 mm cranks
Flat bar Sora 650 Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
Tire Width Max
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
Tire Outer Diameter
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
Bike Length with Tires
1768mm
1785mm
1806mm
1827mm
1842mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
175mm
Handlebar Width
700mm
700mm
700mm
700mm
700mm
Stem Length
60mm
70mm
70mm
80mm
90mm
Published Sizing Recommendations
Height
147 cm
to160 cm
160 cm
to173 cm
173 cm
to183 cm
183 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendProgressive Gravel
Source:https://salsacycles.com/bikes/journeyman_650b/2019_journeyman_flat_bar_sora_650