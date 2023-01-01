2021 Cannondale Bikes SystemSix Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
51
54
56
58
60
62
Stack
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Reach
375mm
381mm
386mm
392mm
398mm
403mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.36:1
1.4:1
1.43:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-TTT
385mm
433mm
482mm
530mm
553mm
577mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
514mm
529mm
544mm
560mm
576mm
592mm
609mm
Top Tube Slope
12.8deg
9.4deg
6.2deg
3.3deg
3.1deg
2.9deg
2.7deg
Head Tube Angle
71.2deg
71.2deg
73deg
73deg
73deg
72.9deg
72.9deg
Seat Tube Angle
75.1deg
74.7deg
74.3deg
73.9deg
73.5deg
73.1deg
72.7deg
Head Tube Length
88mm
114mm
128mm
149mm
172mm
193mm
214mm
Bottom Bracket Drop
79mm
74mm
72mm
72mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
258mm
263mm
265mm
265mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
397.2mm
398.2mm
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
399.1mm
Front-Center
582mm
595mm
581mm
593mm
605mm
617mm
629mm
Front-Center Horizontal
576.8mm
590.8mm
576.5mm
588.5mm
600.9mm
612.9mm
624.9mm
Wheelbase
974mm
989mm
975mm
987mm
1000mm
1012mm
1024mm
Wheelbase Max
974mm
989mm
975mm
987mm
1000mm
1012mm
1024mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.6mm
53.6mm
53.5mm
53.5mm
53.5mm
54.1mm
54.1mm
Wheel Flop
17.3mm
17.3mm
15.7mm
15.7mm
15.7mm
15.9mm
15.9mm
Standover Height
680mm
723mm
762mm
798mm
821mm
843mm
863mm
Tire to Pedal Spindle
75mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
74mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
122mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
88mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
Base Build
47
51
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
Tire Outer Diameter
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
Bike Length with Tires
1648mm
1663mm
1649mm
1661mm
1674mm
1686mm
1698mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.cannondale.com/en/bikes/road/race/systemsix/systemsix-carbon-ultegra-di2?sku=c11300m1047