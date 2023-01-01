2018 Rivendell Bicycle Works Atlantis Base
Geometry
47
50
53
56
59
62
Stack
501.1mm
531.1mm
561.6mm
591.5mm
623.1mm
653.1mm
Reach
372mm
377mm
386.8mm
391.8mm
411.5mm
416.5mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.41:1
1.45:1
1.51:1
1.51:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
500mm
530mm
560mm
590mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
540mm
555mm
575mm
590mm
620mm
635mm
Top Tube Length, Actual C-C
524.5mm
539.1mm
558.5mm
573.1mm
602.2mm
616.8mm
Top Tube Slope
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
67mm
67mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
280.4mm
280.4mm
280mm
280mm
286mm
286mm
Chainstay Length
510mm
515mm
520mm
525mm
530mm
535mm
Chainstay Length Max
510mm
515mm
520mm
525mm
530mm
535mm
Chainstay Length Horizontal
507mm
512.1mm
515.7mm
520.7mm
523.9mm
529mm
Chainstay Length Horizontal Max
507mm
512.1mm
515.7mm
520.7mm
523.9mm
529mm
Front-Center
583mm
599mm
616mm
631mm
655mm
670mm
Front-Center Horizontal
580.4mm
596.5mm
612.4mm
627.4mm
650.1mm
665.2mm
Wheelbase
1087.4mm
1108.5mm
1128mm
1148.1mm
1174mm
1194.2mm
Wheelbase Max
1087.4mm
1108.5mm
1128mm
1148.1mm
1174mm
1194.2mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
52mm
54mm
54mm
Trail
60.5mm
mid/neutral
60.5mm
mid/neutral
64.5mm
mid/neutral
64.5mm
mid/neutral
65.5mm
high
65.5mm
high
Mechanical Trail
57.2mm
57.2mm
61mm
61mm
62.1mm
62.1mm
Wheel Flop
18.6mm
18.6mm
19.9mm
19.9mm
19.7mm
19.7mm
Standover Height
745mm
777mm
805mm
835mm
870mm
900mm
Tire to Pedal Spindle
77.6mm
170 mm cranks
93.6mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
134mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
110.4mm
170 mm cranks
110.4mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Base Build
47
50
53
56
59
62
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.2in
2.2in
55mm
55mm
55mm
55mm
Tire Outer Diameter
670.8mm
670.8mm
694mm
694mm
732mm
732mm
Bike Length with Tires
1758.2mm
1779.3mm
1822mm
1842.1mm
1906mm
1926.2mm
Published Sizing Recommendations
PBH
77 cm
to80 cm
80 cm
to83 cm
83 cm
to87 cm
87 cm
to90 cm
90 cm
to93 cm
93 cm
to97 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://www.rivbike.com/pages/geometry