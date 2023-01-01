2023 Surly Bikes Straggler 650b Base
- Category
- Commuter
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
38cm
42cm
46cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
Stack
483mm
498mm
511mm
523mm
534mm
548mm
563mm
586mm
Reach
371mm
369mm
371mm
383mm
386mm
392mm
402mm
410mm
Stack to Reach Ratio
1.3:1
1.35:1
1.38:1
1.37:1
1.38:1
1.4:1
1.4:1
1.43:1
Seat Tube Length, Unknown
380mm
420mm
460mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Actual C-C
500mm
510mm
520mm
535mm
550mm
565mm
580mm
595mm
Top Tube Slope
13.9deg
11deg
7.9deg
4.7deg
3.9deg
3.4deg
2.9deg
3.2deg
Head Tube Angle
69.5deg
70deg
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74.5deg
74deg
74deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
85mm
100mm
110mm
120mm
130mm
145mm
160mm
185mm
Bottom Bracket Drop
54mm
54mm
54mm
54mm
54mm
54mm
54mm
54mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
401.4mm
401.4mm
401.4mm
401.4mm
401.4mm
406.4mm
406.4mm
406.4mm
Front-Center
581.1mm
579.1mm
578.1mm
589.1mm
591.1mm
601mm
615.9mm
630.9mm
Front-Center Horizontal
578.6mm
576.6mm
575.6mm
586.6mm
588.6mm
598.6mm
613.6mm
628.6mm
Wheelbase
980mm
978mm
977mm
988mm
990mm
1005mm
1020mm
1035mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (On-Axis)
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
Trail
77.5mm
high
74.4mm
high
68.1mm
high
65mm
high
61.9mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
72.6mm
69.9mm
64.4mm
61.7mm
58.9mm
58.9mm
58.9mm
58.9mm
Wheel Flop
25.4mm
23.9mm
21mm
19.6mm
18.2mm
18.2mm
18.2mm
18.2mm
Standover Height
704mm
726mm
751mm
776mm
789mm
806mm
822mm
844mm
Tire to Pedal Spindle
83.1mm
165 mm cranks
81.1mm
165 mm cranks
80.1mm
165 mm cranks
86.1mm
170 mm cranks
85.6mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
112.9mm
170 mm cranks
127.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
114mm
165 mm cranks
114mm
165 mm cranks
114mm
165 mm cranks
109mm
170 mm cranks
106.5mm
172.5 mm cranks
106.5mm
172.5 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Base Build
38cm
42cm
46cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
Tire Outer Diameter
666mm
666mm
666mm
666mm
666mm
666mm
666mm
666mm
Bike Length with Tires
1646mm
1644mm
1643mm
1654mm
1656mm
1671mm
1686mm
1701mm
Crank Length
165mm
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
—
—
Handlebar Width
380mm
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
—
—
Stem Length
60mm
60mm
70mm
80mm
100mm
100mm
—
—
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://surlybikes.com/bikes/straggler