2016 Merida Bikes Ride Lite
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Very upright stack and reachvs category
Geometry
44
47
50
52
54
56
59
62
Stack
536mm
546mm
559mm
570mm
591mm
615mm
639mm
658mm
Reach
374mm
372mm
375mm
376mm
376mm
377mm
386mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.47:1
1.49:1
1.52:1
1.57:1
1.63:1
1.66:1
1.63:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
500mm
520mm
540mm
560mm
590mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
518mm
518mm
530mm
540mm
550mm
565mm
580mm
605mm
Top Tube Slope
12.8deg
10.6deg
8.6deg
7.7deg
7.9deg
8.4deg
7.6deg
6.4deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
140mm
150mm
160mm
170mm
190mm
215mm
240mm
260mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404.8mm
404.8mm
404.8mm
404.8mm
404.8mm
404.8mm
404.8mm
404.8mm
Front-Center
587.8mm
587.8mm
586.8mm
586.8mm
586.8mm
595.7mm
610.7mm
635.5mm
Front-Center Horizontal
584.2mm
584.2mm
583.2mm
583.2mm
583.2mm
592.2mm
607.2mm
632.2mm
Wheelbase
989mm
989mm
988mm
988mm
988mm
997mm
1012mm
1037mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
Trail
68.1mm
high
68.1mm
high
61.9mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.4mm
64.4mm
58.8mm
56mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
Wheel Flop
21mm
21mm
18.2mm
16.9mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
Standover Height
706mm
730mm
755mm
772mm
791mm
811mm
839mm
866mm
Tire to Pedal Spindle
86.8mm
165 mm cranks
81.8mm
170 mm cranks
80.8mm
170 mm cranks
78.3mm
172.5 mm cranks
78.3mm
172.5 mm cranks
84.7mm
175 mm cranks
99.7mm
175 mm cranks
129.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
165 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
101mm
170 mm cranks
Lite Build
44
47
50
52
54
56
59
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1661mm
1661mm
1660mm
1660mm
1660mm
1669mm
1684mm
1709mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
—
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
—
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
—
Stem Angle
-5deg
-5deg
-5deg
-5deg
-5deg
-5deg
-5deg
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.merida.nl/racefiets/ride-400-metallic-zwart/2016/