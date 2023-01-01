2020 Kinesis Bikes Aithein Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
XS (47)
S (50)
M (53)
L (56)
XL (59)
Stack
525mm
540mm
559mm
582mm
605mm
Reach
375mm
383mm
391mm
399mm
407mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.41:1
1.43:1
1.46:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
490mm
530mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
516mm
535mm
551mm
566mm
586mm
Top Tube Slope
10.4deg
7.5deg
5.3deg
4.5deg
3.9deg
Head Tube Angle
72deg
72.1deg
72.4deg
72.7deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.3deg
74deg
74deg
73.5deg
Head Tube Length
124mm
140mm
162mm
184mm
208mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
70mm
70mm
69mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
266mm
266mm
267mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
398.9mm
398.9mm
399.1mm
Front-Center
573.6mm
585.5mm
597.4mm
609.3mm
621.5mm
Front-Center Horizontal
569.1mm
581.1mm
593.3mm
605.3mm
617.6mm
Wheelbase
967.6mm
979.6mm
992.2mm
1004.2mm
1016.7mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
61.9mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.8mm
58.3mm
56.6mm
54.9mm
53.2mm
Wheel Flop
18.2mm
17.9mm
17.1mm
16.3mm
15.6mm
Tire to Pedal Spindle
67.6mm
170 mm cranks
79.5mm
170 mm cranks
91.4mm
170 mm cranks
103.3mm
170 mm cranks
115.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Base Build
XS (47)
S (50)
M (53)
L (56)
XL (59)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1639.6mm
1651.6mm
1664.2mm
1676.2mm
1688.7mm
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to163 cm
162 cm
to171 cm
169 cm
to178 cm
177 cm
to187 cm
186 cm
to195 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.kinesisbikes.co.uk/Catalogue/Models/Race/Aithein