2018 Fuji Bikes Sportif Disc 1.5
Geometry
XXS
XS
SM
MD
LG
XL
XXL
Stack
505mm
531mm
554mm
581mm
601mm
625mm
644mm
Reach
370mm
368mm
369mm
373mm
376mm
389mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.44:1
1.5:1
1.56:1
1.6:1
1.61:1
1.6:1
Seat Tube Length, Unknown
420mm
450mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Actual C-C
505mm
515mm
530mm
545mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
11.7deg
11.3deg
10.5deg
11.2deg
11.1deg
11.2deg
9.9deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
73.8deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
125mm
150mm
170mm
190mm
215mm
235mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
Front-Center
579mm
581mm
590mm
579mm
588mm
608mm
628mm
Front-Center Horizontal
574.8mm
576.8mm
585.8mm
574.8mm
583.8mm
603.8mm
623.8mm
Wheelbase
984mm
986mm
995mm
984mm
993mm
1013mm
1033mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
61.7mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.4mm
55.6mm
55.6mm
56.1mm
56.1mm
56.1mm
56.1mm
Wheel Flop
19mm
17.6mm
17.6mm
16.4mm
16.4mm
16.4mm
16.4mm
Standover Height
712mm
737mm
762mm
784mm
804mm
825mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
70mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
70mm
170 mm cranks
79mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
1.5 Build
XXS
XS
SM
MD
LG
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1662mm
1664mm
1673mm
1662mm
1671mm
1691mm
1711mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://99spokes.com/en-CA/bikes/fuji/2018/sportif-1.5-disc