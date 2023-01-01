2021 CUBE Bikes Litening C:68X
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
514mm
524mm
542mm
563mm
580mm
595mm
Reach
389mm
388mm
389mm
398mm
403mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.32:1
1.35:1
1.39:1
1.41:1
1.44:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
Seat Tube Length, C-C
458mm
478mm
500mm
519mm
538mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
527mm
537mm
550mm
565mm
580mm
592mm
Top Tube Slope
7.8deg
6.8deg
6.7deg
6.7deg
6.5deg
6.1deg
Head Tube Angle
72.3deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.2deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
95mm
105mm
125mm
145mm
165mm
180mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
69mm
69mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
270mm
270mm
272mm
272mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.6mm
403.6mm
404.2mm
404.2mm
404.5mm
404.5mm
Front-Center
581.8mm
581.8mm
580mm
589.9mm
600.3mm
609.2mm
Front-Center Horizontal
577.4mm
577.4mm
575.9mm
585.9mm
596.5mm
605.5mm
Wheelbase
981mm
981mm
980mm
990mm
1001mm
1010mm
Fork Offset/Rake
45.1mm
44.7mm
40.4mm
39.8mm
39.8mm
42.3mm
Trail
60.9mm
mid/neutral
60mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58mm
57.3mm
58.7mm
56.5mm
56.4mm
54mm
Wheel Flop
17.6mm
17.2mm
17.2mm
16mm
16mm
15.3mm
Standover Height
814mm
829mm
848mm
867mm
885mm
902mm
Tire to Pedal Spindle
72.8mm
170 mm cranks
72.8mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
80.9mm
170 mm cranks
91.3mm
170 mm cranks
100.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
C:68X Build
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1659mm
1659mm
1658mm
1668mm
1679mm
1688mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.cube.eu/en/2021/bikes/road/road-race/litening/cube-litening-c68x-pro-carbonnwhite/