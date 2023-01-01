2023 Yoeleo R12 Disc
Geometry
43
47
50
52
54
56
59
Stack
501.6mm
505mm
520.9mm
536.9mm
550mm
567.2mm
581.6mm
Reach
370.6mm
375.9mm
378.6mm
381mm
386mm
388.2mm
393mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.34:1
1.38:1
1.41:1
1.42:1
1.46:1
1.48:1
Seat Tube Length, Unknown
430mm
450mm
470mm
490mm
510mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
505mm
516mm
528mm
540mm
552mm
567mm
582mm
Top Tube Slope
10.2deg
8.2deg
7.7deg
7.4deg
6.6deg
6.4deg
5deg
Head Tube Angle
70.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
100mm
100mm
115mm
130mm
145.7mm
160mm
175mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
Front-Center
572.9mm
570.7mm
574.2mm
577.1mm
583.5mm
588.9mm
598.1mm
Front-Center Horizontal
568.3mm
566.1mm
569.6mm
572.6mm
578.9mm
584.5mm
593.7mm
Wheelbase
977mm
974.8mm
978.3mm
981.3mm
987.6mm
993.2mm
1002.4mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length, Unknown
371mm
371mm
371mm
371mm
371mm
371mm
371mm
Trail
74.4mm
high
68.1mm
high
64.9mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
70.2mm
64.6mm
61.8mm
58.9mm
56.1mm
56.1mm
56.1mm
Wheel Flop
23.4mm
20.5mm
19.1mm
17.7mm
16.4mm
16.4mm
16.4mm
Tire to Pedal Spindle
63.9mm
170 mm cranks
61.7mm
170 mm cranks
65.2mm
170 mm cranks
68.1mm
170 mm cranks
74.5mm
170 mm cranks
79.9mm
170 mm cranks
89.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Disc Build
43
47
50
52
54
56
59
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1655mm
1652.8mm
1656.3mm
1659.3mm
1665.6mm
1671.2mm
1680.4mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.yoeleobike.com/products/disc-brake-road-bike-frame-r12?variant=32851459080278