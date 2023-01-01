2005 Trek Bikes Pilot 5.0
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
50
52
54
56
58
63
Seat Tube Length, C-T
450mm
470mm
490mm
510mm
530mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
520mm
531mm
545mm
562mm
570mm
590mm
Head Tube Angle
71.4deg
71.9deg
72.4deg
72.5deg
72.6deg
72.6deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.8deg
73.8deg
73.3deg
72.7deg
72.1deg
Head Tube Length
123mm
123mm
140mm
153mm
173mm
193mm
Bottom Bracket Drop
62mm
62mm
65mm
63mm
63mm
62mm
Bottom Bracket Height
277mm
277mm
274mm
276mm
276mm
277mm
Chainstay Length
413mm
413mm
415mm
415mm
417mm
417mm
Chainstay Length Horizontal
408.3mm
408.3mm
409.9mm
410.2mm
412.2mm
412.4mm
Front-Center
580mm
588mm
588.7mm
596.2mm
597.1mm
611.8mm
Front-Center Horizontal
576.7mm
584.7mm
585.1mm
592.8mm
593.8mm
608.6mm
Wheelbase
985mm
993mm
995mm
1003mm
1006mm
1021mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
Trail
61.3mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.1mm
mid/neutral
59.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.1mm
55.3mm
52.5mm
56.9mm
56.4mm
56.4mm
Wheel Flop
18.5mm
17.2mm
15.9mm
17.1mm
16.9mm
16.9mm
Standover Height
722mm
734mm
751mm
768mm
786mm
824mm
Tire to Pedal Spindle
71mm
170 mm cranks
79mm
170 mm cranks
77.2mm
172.5 mm cranks
84.7mm
172.5 mm cranks
83.1mm
175 mm cranks
97.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
101.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
101mm
175 mm cranks
102mm
175 mm cranks
5.0 Build
50
52
54
56
58
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1663mm
1671mm
1673mm
1681mm
1684mm
1699mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
130mm
Stem Angle
17deg
17deg
17deg
17deg
17deg
17deg
Source:http://www.vintage-trek.com/Trek-Fisher-Klein-Lemond/2005specmanualALL.pdf