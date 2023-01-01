2020 Giant Bicycles Contend AR 1
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
ML
L
XL
Stack
539mm
559mm
574mm
595mm
614mm
638mm
Reach
371mm
375mm
380mm
383mm
392mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.49:1
1.51:1
1.55:1
1.57:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
465mm
500mm
535mm
555mm
585mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
535mm
550mm
565mm
580mm
595mm
Top Tube Slope
14.4deg
12.6deg
10.3deg
8.8deg
8.5deg
7.9deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.8deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
115mm
135mm
150mm
170mm
190mm
215mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
Chainstay Length
422mm
422mm
422mm
422mm
422mm
422mm
Chainstay Length Horizontal
414.4mm
414.4mm
414.4mm
414.4mm
414.4mm
414.4mm
Front-Center
585.2mm
594.1mm
602mm
606mm
621.8mm
636.7mm
Front-Center Horizontal
579.7mm
588.7mm
596.7mm
600.7mm
616.7mm
631.7mm
Wheelbase
994mm
1003mm
1011mm
1015mm
1031mm
1046mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Trail
58.9mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
55.8mm
54.1mm
53mm
50.1mm
50.1mm
50.1mm
Wheel Flop
17.7mm
16.9mm
16.4mm
15.1mm
15.1mm
15.1mm
Standover Height
727mm
759mm
783mm
810mm
829mm
856mm
Tire to Pedal Spindle
77.2mm
165 mm cranks
81.1mm
170 mm cranks
86.5mm
172.5 mm cranks
90.5mm
172.5 mm cranks
103.8mm
175 mm cranks
118.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
165 mm cranks
93mm
170 mm cranks
90.5mm
172.5 mm cranks
90.5mm
172.5 mm cranks
88mm
175 mm cranks
88mm
175 mm cranks
AR 1 Build
XS
S
M
ML
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1680mm
1689mm
1697mm
1701mm
1717mm
1732mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to169 cm
165 cm
to175 cm
171 cm
to181 cm
177 cm
to187 cm
183 cm
to193 cm
189 cm
to199 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.giant-bicycles.com/us/contend-ar-1