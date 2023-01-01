2021 Pinarello Dogma F
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
43.0
46.5
50.0
51.5
53.0
54.0
55.0
56.0
57.5
59.5
62.0
Stack
502.4mm
517.6mm
525.4mm
532.3mm
542.6mm
551.2mm
561.6mm
570.2mm
584.8mm
613.3mm
651.7mm
Reach
351.4mm
364.8mm
372.1mm
378mm
383.3mm
385mm
388.8mm
390.7mm
396.7mm
393.3mm
410.1mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.42:1
1.41:1
1.41:1
1.42:1
1.43:1
1.44:1
1.46:1
1.47:1
1.56:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-TTT
425mm
450mm
465mm
485mm
500mm
510mm
520mm
525mm
540mm
560mm
600mm
Seat Tube Length, Effective Center
430mm
465mm
500mm
515mm
530mm
540mm
550mm
560mm
575mm
595mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
500mm
515mm
525mm
535mm
545mm
550mm
557mm
565mm
575mm
587mm
620mm
Top Tube Slope
8.9deg
7.5deg
6.7deg
5.2deg
4.7deg
4.6deg
4.6deg
5.1deg
5deg
6.1deg
5.9deg
Head Tube Angle
69.5deg
70.5deg
71.4deg
72deg
72.5deg
72.8deg
72.8deg
73.2deg
73.7deg
73.4deg
73.4deg
Seat Tube Angle
74.4deg
74.4deg
74deg
73.7deg
73.7deg
73.4deg
73.4deg
73deg
73deg
72.4deg
72deg
Head Tube Length
97mm
104mm
109mm
114mm
123mm
131mm
142mm
149.5mm
163mm
199mm
239mm
Bottom Bracket Drop
67mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
270mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
270mm
270mm
Chainstay Length
406mm
406mm
406mm
406mm
406mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
411mm
Chainstay Length Horizontal
400.4mm
399.6mm
399.6mm
399.6mm
399.6mm
401.6mm
401.6mm
401.6mm
401.6mm
402.5mm
405.5mm
Front-Center
564.1mm
572.8mm
574.6mm
577.3mm
581.2mm
582.8mm
589.8mm
590.4mm
595.8mm
604.8mm
632.8mm
Front-Center Horizontal
560.1mm
568.2mm
570.1mm
572.8mm
576.8mm
578.4mm
585.4mm
586mm
591.5mm
601mm
629.3mm
Wheelbase
960.5mm
967.8mm
969.6mm
972.3mm
976.3mm
980mm
987mm
987.6mm
993.1mm
1003.5mm
1034.8mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
80.1mm
very high
73.7mm
high
68mm
high
64.3mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
53.7mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
75mm
69.5mm
64.5mm
61.1mm
58.3mm
56.7mm
56.7mm
54.4mm
51.6mm
53.3mm
53.3mm
Wheel Flop
26.3mm
23.2mm
20.6mm
18.9mm
17.5mm
16.8mm
16.8mm
15.7mm
14.5mm
15.2mm
15.2mm
Tire to Pedal Spindle
57.1mm
170 mm cranks
65.8mm
170 mm cranks
67.6mm
170 mm cranks
70.3mm
170 mm cranks
74.2mm
170 mm cranks
75.8mm
170 mm cranks
82.8mm
170 mm cranks
83.4mm
170 mm cranks
88.8mm
170 mm cranks
97.8mm
170 mm cranks
125.8mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
100mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
F Build
43.0
46.5
50.0
51.5
53.0
54.0
55.0
56.0
57.5
59.5
62.0
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
Bike Length with Tires
1634.5mm
1641.8mm
1643.6mm
1646.3mm
1650.3mm
1654mm
1661mm
1661.6mm
1667.1mm
1677.5mm
1708.8mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://pinarello.com/