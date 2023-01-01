2022 Vitus Bikes Zenium CR 105
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
XXL
Stack
509.2mm
527.5mm
544mm
576.3mm
602mm
625.8mm
Reach
368.8mm
375mm
382mm
384.8mm
393.9mm
403.7mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.41:1
1.42:1
1.5:1
1.53:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
460mm
490mm
520mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
527mm
544mm
561mm
578mm
595mm
Top Tube Slope
11.1deg
9.7deg
8.1deg
8.4deg
7.8deg
7.2deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
71deg
71.5deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
130mm
150mm
175mm
200mm
225mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
Front-Center
587.5mm
596.2mm
604.3mm
611.9mm
624.3mm
63.3mm
Front-Center Horizontal
583.4mm
592mm
600mm
608mm
620.4mm
626.5mm
Wheelbase
992.4mm
1001mm
1009mm
1017mm
1029.4mm
1035.5mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
Trail
69.1mm
high
65.9mm
high
62.8mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
53.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.9mm
62.2mm
59.4mm
56.6mm
53.8mm
50.9mm
Wheel Flop
22.2mm
20.8mm
19.3mm
18mm
16.6mm
15.3mm
Tire to Pedal Spindle
78.5mm
170 mm cranks
87.2mm
170 mm cranks
92.8mm
172.5 mm cranks
100.4mm
172.5 mm cranks
110.3mm
175 mm cranks
-450.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
CR 105 Build
XS
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1670.4mm
1679mm
1687mm
1695mm
1707.4mm
1713.5mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
120mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
Published Sizing Recommendations
Height
160 cm
to165 cm
165 cm
to170 cm
170 cm
to175 cm
175 cm
to180 cm
180 cm
to185 cm
185 cm
to193 cm
PBH
68 cm
to74 cm
74 cm
to76 cm
76 cm
to79 cm
79 cm
to81 cm
81 cm
to84 cm
84 cm
to89 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://vitusbikes.com/collections/zenium/products/vitus-zenium-cr-road-bike-105-2022