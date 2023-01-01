2013 Fuji Bikes Roubaix Base
Geometry
XS/S(46cm)
S(49cm)
S/M(52cm)
M(54cm)
M/L(56cm)
L(58cm)
XXL(61cm)
Stack
504mm
519mm
531mm
540mm
563mm
581mm
601mm
Reach
371mm
374mm
377mm
379mm
388mm
397mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.39:1
1.41:1
1.42:1
1.45:1
1.46:1
1.48:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Seat Tube Length, Effective Center
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
500mm
515mm
530mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
6.8deg
5.2deg
3.4deg
2.5deg
2.9deg
2.7deg
1.7deg
Head Tube Angle
71deg
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
76deg
75deg
74deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
120mm
130mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
Front-Center
578mm
573mm
575mm
571mm
585.9mm
599.8mm
614.7mm
Front-Center Horizontal
573.9mm
568.9mm
570.9mm
566.9mm
581.9mm
595.9mm
610.9mm
Wheelbase
978mm
973mm
975mm
971mm
986mm
1000mm
1015mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
62.1mm
mid/neutral
52.9mm
mid/neutral
49.8mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.7mm
50.4mm
47.7mm
52.7mm
49.9mm
49.9mm
49.9mm
Wheel Flop
19.1mm
15.2mm
13.9mm
15.4mm
14.2mm
14.2mm
14.2mm
Standover Height
727mm
747mm
766mm
781mm
810mm
821mm
845mm
Tire to Pedal Spindle
74mm
170 mm cranks
69mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
64.5mm
172.5 mm cranks
79.4mm
172.5 mm cranks
90.8mm
175 mm cranks
105.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
90mm
175 mm cranks
90mm
175 mm cranks
Base Build
XS/S(46cm)
S(49cm)
S/M(52cm)
M(54cm)
M/L(56cm)
L(58cm)
XXL(61cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1646mm
1641mm
1643mm
1639mm
1654mm
1668mm
1683mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
90mm
100mm
100mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:http://archive.fujibikes.com/2013/Fuji/roubaix-13-c