2010 Fuji Bikes Roubaix 1.0 LE
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
XS
XXS
S
M
M/L
L
XL
Stack
512.9mm
514mm
512.9mm
532.8mm
547mm
566mm
593.4mm
Reach
375.8mm
379mm
381.7mm
387.5mm
393mm
397mm
403.8mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.36:1
1.34:1
1.37:1
1.39:1
1.43:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
460mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
510mm
530mm
550mm
560mm
570mm
590mm
Top Tube Slope
4.5deg
7.9deg
1.4deg
1.7deg
1.2deg
1.2deg
1.1deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75deg
76deg
74deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
115mm
115mm
115mm
129mm
144mm
164mm
189mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
Front-Center
576.8mm
576mm
582.3mm
575.9mm
585.8mm
595.4mm
599.8mm
Front-Center Horizontal
572.7mm
571.9mm
578.2mm
571.8mm
581.8mm
591.4mm
595.9mm
Wheelbase
976.8mm
976mm
982.3mm
975.9mm
985.9mm
995.5mm
1000mm
Fork Offset/Rake
50mm
45mm
50mm
45mm
45mm
45mm
40mm
Trail
56mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
54.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.2mm
58.2mm
53.2mm
49.9mm
49.9mm
49.9mm
52.1mm
Wheel Flop
16.4mm
18mm
16.4mm
14.2mm
14.2mm
14.2mm
14.4mm
Standover Height
746.1mm
732.8mm
759.1mm
777.2mm
793.9mm
813.1mm
840.3mm
Tire to Pedal Spindle
72.8mm
170 mm cranks
77mm
165 mm cranks
78.3mm
170 mm cranks
69.4mm
172.5 mm cranks
79.3mm
172.5 mm cranks
86.4mm
175 mm cranks
90.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95mm
170 mm cranks
100mm
165 mm cranks
95mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
90mm
175 mm cranks
90mm
175 mm cranks
1.0 LE Build
XS
XXS
S
M
M/L
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1644.8mm
1644mm
1650.3mm
1643.9mm
1653.9mm
1663.5mm
1668mm
Crank Length
170mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://archive.fujibikes.com/2010/Fuji/roubaix-10-euro