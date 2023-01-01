2020 3T Cycling Exploro RaceMax Race 700c
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS
51
54
56
58
61
Stack
520mm
542mm
564mm
584mm
604mm
632mm
Reach
355mm
366mm
377mm
385mm
393mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.48:1
1.5:1
1.52:1
1.54:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
436mm
463mm
490mm
518mm
545mm
572mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
506mm
526mm
546mm
566mm
586mm
606mm
Top Tube Slope
12deg
11.1deg
10.3deg
9.4deg
8.6deg
8.5deg
Head Tube Angle
69deg
69.5deg
71deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
125mm
147mm
161mm
180mm
201mm
232mm
Bottom Bracket Drop
79mm
79mm
77mm
77mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
269mm
269mm
271mm
271mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
407.4mm
407.4mm
407.8mm
407.8mm
408.2mm
408.2mm
Front-Center
596mm
606mm
606mm
611mm
621mm
641mm
Front-Center Horizontal
590.6mm
600.6mm
600.2mm
606.2mm
615.8mm
635.8mm
Wheelbase
998mm
1008mm
1008mm
1014mm
1024mm
1044mm
Fork Offset/Rake
62mm
62mm
54mm
54mm
54mm
54mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
Trail
66.4mm
high
63.2mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62mm
59.2mm
58.7mm
52.9mm
52.9mm
52.9mm
Wheel Flop
22.2mm
20.7mm
19.1mm
16.4mm
16.4mm
16.4mm
Tire to Pedal Spindle
85mm
165 mm cranks
90mm
170 mm cranks
87.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
100mm
175 mm cranks
120mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
165 mm cranks
97mm
170 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
Race 700c Build
XXS
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Width Max
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1690mm
1700mm
1700mm
1706mm
1716mm
1736mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
38cm
38cm
40cm
42cm
42cm
44cm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
110mm
120mm
Stem Angle
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
Published Sizing Recommendations
Height
145 cm
to160 cm
157 cm
to171 cm
168 cm
to180 cm
176 cm
to186 cm
183 cm
to195 cm
192 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://us.3t.bike/en/223-exploro-race, https://www.3t.bike/en/223-exploro-race