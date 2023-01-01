2011 Felt Bicycles FX FX15
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Rim brake
Geometry
49
51
53
55
57
59
Seat Tube Length, Unknown
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
530mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
120mm
130mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
283mm
283mm
283mm
283mm
283mm
283mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
415.7mm
415.7mm
415.7mm
415.7mm
415.7mm
415.7mm
Front-Center
584mm
590mm
586mm
601mm
621mm
642mm
Front-Center Horizontal
585.3mm
591.3mm
587.3mm
603.3mm
623.3mm
643.3mm
Wheelbase
1001mm
1007mm
1003mm
1019mm
1039mm
1059mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61mm
61mm
61mm
61mm
61mm
61mm
Wheel Flop
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
Standover Height
750mm
763mm
783mm
798mm
814mm
834mm
Tire to Pedal Spindle
71mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
129mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
FX15 Build
49
51
53
55
57
59
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1687mm
1693mm
1689mm
1705mm
1725mm
1745mm
Source:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0021/5701/9254/files/2011_Performance_Catalog.pdf?620