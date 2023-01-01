2013 Felt Bicycles F95 Sora Wiggle Exclusive
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48cm
51cm
54cm
56cm
58cm
61cm
Stack
503.6mm
530.6mm
544mm
562.8mm
586.1mm
620.3mm
Reach
368.1mm
376.9mm
383.5mm
393.3mm
406.7mm
416mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.41:1
1.42:1
1.43:1
1.44:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
520mm
540mm
570mm
610mm
Seat Tube Length, C-C
391mm
422mm
472mm
492mm
522mm
562mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
530mm
545mm
560mm
580mm
605mm
Top Tube Length, Actual C-C
493mm
512mm
531mm
546mm
567mm
592mm
Top Tube Slope
11deg
10.3deg
6.3deg
6.1deg
5.3deg
4.8deg
Head Tube Angle
71deg
72.5deg
73deg
73.5deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
100mm
120mm
130mm
150mm
170mm
210mm
Bottom Bracket Drop
72mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
262mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
407mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
400.9mm
404mm
Front-Center
577mm
578.4mm
579.3mm
588.3mm
603.1mm
622mm
Front-Center Horizontal
572.5mm
574.1mm
575.1mm
584.1mm
599.1mm
618mm
Wheelbase
971mm
973mm
974mm
983mm
1000mm
1022mm
Fork Offset/Rake
52mm
50mm
45mm
43mm
43mm
43mm
Trail
60mm
mid/neutral
52.9mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.7mm
50.4mm
52.7mm
51.9mm
49.1mm
49.1mm
Wheel Flop
18.5mm
15.2mm
15.4mm
14.7mm
13.5mm
13.5mm
Standover Height
681mm
710mm
750mm
770mm
796mm
834mm
Tire to Pedal Spindle
78mm
165 mm cranks
74.4mm
170 mm cranks
72.8mm
172.5 mm cranks
81.8mm
172.5 mm cranks
94.1mm
175 mm cranks
113mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
165 mm cranks
94mm
170 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
89mm
175 mm cranks
89mm
175 mm cranks
Sora Wiggle Exclusive Build
48cm
51cm
54cm
56cm
58cm
61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Width Max
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1639mm
1641mm
1642mm
1651mm
1668mm
1690mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.wiggle.co.uk/felt-f95-sora-wiggle-exclusive