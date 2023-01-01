2022 Giant Bicycles Revolt 1
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
ML
L
XL
Stack
556mm
570mm
586mm
602mm
616mm
630mm
Reach
381mm
381mm
387mm
391mm
397mm
407mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.5:1
1.51:1
1.54:1
1.55:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
450mm
470mm
490mm
510mm
530mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
540mm
550mm
560mm
575mm
585mm
600mm
Top Tube Slope
15.9deg
15.2deg
14.6deg
14deg
13.2deg
12.4deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
125mm
135mm
150mm
165mm
180mm
195mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
Front-Center
611.8mm
607.8mm
612.8mm
617.7mm
627.6mm
643.5mm
Front-Center Horizontal
606.5mm
602.5mm
607.5mm
612.5mm
622.5mm
638.5mm
Wheelbase
1029mm
1025mm
1030mm
1035mm
1045mm
1061mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
73.8mm
high
67.3mm
high
64.1mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
69.4mm
63.6mm
60.7mm
57.9mm
57.9mm
57.9mm
Wheel Flop
23.7mm
20.7mm
19.3mm
17.9mm
17.9mm
17.9mm
Standover Height
717mm
734mm
752mm
769mm
786mm
801mm
Tire to Pedal Spindle
92.8mm
170 mm cranks
88.8mm
170 mm cranks
91.3mm
172.5 mm cranks
96.2mm
172.5 mm cranks
103.6mm
175 mm cranks
119.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
1 Build
XS
S
M
ML
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Width Max
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1727mm
1723mm
1728mm
1733mm
1743mm
1759mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
42cm
42cm
44cm
44cm
46cm
46cm
Stem Length
50mm
60mm
70mm
80mm
80mm
90mm
Stem Angle
8deg
8deg
8deg
8deg
8deg
8deg
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to166 cm
159 cm
to171 cm
169 cm
to181 cm
174 cm
to186 cm
179 cm
to191 cm
189 cm
to200 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.giant-bicycles.com/fi/revolt-1-2022